Descoperire extrem de ciudată: un înger cu un scut a fost găsit în adâncurile pământului/ Video / Dezbateri intense cu privire la origine și interes

Minerii din Rusia au făcut o descoperire extrem de ciudată. În fundul unei mine au găsit statuia unui înger având un scut, iar această statuie se păstra extrem de bine. Informațiile au fost prezentate inițial pe canalul de Telegram - Трудный День О.Н.И., unde se spune că descoperirea a fost făcută la ”în zăcământul de cărbune Elga (Yakutia) din zona de permafrost, unde minerii au găsit o figurină ciudată sub forma unei femei cu sabie și scut, iar pe spate par să fie aripi.”

Clipul cu îngerul s-a viralizat rapid, iar mulți internauți sunt de părere că ar fi vorba despre Sfântul Arhanghel Mihail, conducătorul Oștirii Cerești. În Biblie el este reprezentat cu un scut și este principalul soldat al lui Dumnezeu.

De partea cealaltă sunt criticii care susțin că totul este doar un fake în spatele căruia s-ar afla serviciile speciale ruse interesate să arate și astfel că Dumnezeu prin astfel de ”minuni” se află în spatele Rusiei și că în fapt armatei ruse îi este predestinat să câștige în Ucraina.

Teologic vorbin, Arhistrategul lui Dumnezeu, Sfântul Arhanghel Mihail este conducătorul întregii Oștiri Cerești, acel Înger care a condus lupta împotriva satanei și a îngerilor căzuți, ce s-au alăturat lui și a doborât din Cer pe luceafărul cel cuprins de mândrie împreună cu celelalte duhuri căzute. În Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul este scris: „Și s-a făcut război în cer: Mihail și îngerii lui au pornit război cu balaurul. Și se războia și balaurul și îngerii lui. Și n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Și a fost aruncat balaurul cel mare, șarpele de demult, care se cheamă diavol și satana, cel ce înșeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el” (Apoc. 12, 7-9). Pentru aceasta el a fost pus de Domnul peste toate cele nouă cete îngerești. Și numele de Arhanghel, pe care îl poartă, nu este numai un indiciu al rangului său în ierarhia celor nouă cete, ci un simbol al puterii lui și al superiorității față de toți Îngerii.



Arhanghelul Mihail al carui nume inseamna "Cel ce este ca Dumnezeu" este considerat a fi cel mai puternic dintre toti Arhanghelii. Arhanghelul Mihail este a sasea sefira TIFERETH, reprezentand Frumusetea Divina. Mihail a jucat un rol foarte important in infrangerea lui Satan si in trimiterea lui si a legiunilor sale in intuneric. Sf Mihail a condus armata lui Dumnezeu impotriva balaurului cel mare,tot el a ascuns mormantul lui Moise pt a preveni caderea evreilor in pacatul de venerare a eroilor,pacatul in care Satana a sperat ca acestea sa cada.Sf Mihail este adesea ilustrat purtand armura de razboinic ,o sabie sau o lance si calcandu-l pe gat pe dragon sau pe Lucifer. In primul rand te poate ajuta in curatari energetice . El extrage din tine energiile negative create de tine prin ganduri pesimiste, sentimente de invidie, gelozie, pesimiste, sentimente de subapreciere referioare la propria persoana. De asemenea, poti atrage energie negativa de la alti oameni in timp ce ajuti pe cineva, cand asculti pe cineva. Cere-i lui Mihail sa extraga din tine toata energia negativa existenta. Ii spui: "Arhanghel Mihail, te rog sa scoti intunericul din mine!" Arhanghelul Mihail este surprins in cele mai multe imagini purtand o sabie stralucitoare, de foc, cu care taie toate fricile, temerile din noi si corzile prin care pierdem energie vitala. El te ajuta enorm in a iti pastra puterea proprie oferita de Dumnezeu. Arhanghelul Mihail te mai poate ajuta sa iti amintesti scopul tau in aceasta viata. Te ajuta sa identifici pentru ce ai venit in aceasta viata.