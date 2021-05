Deși s-a decis relaxarea regulilor pentru persoanele vaccinate, unii americani refuză să renunțe la mască

Anita Glick s-a simțit oarecum eliberată când a scos, săptămâna aceasta, câinele prietenei sale la plimbare, în cartierul Capitol Hill din Washington. A purtat masca înfășurată în jurul încheieturii mâinii, datorită noilor îndrumări ale autorităților sanitare din SUA privind purtarea măștii în aer liber.

Chiar dacă era în conformitate cu relaxarea regulilor dictată de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) care spune că persoanele vaccinate nu trebuie să poarte măști în majoritatea cazurilor, profesoara în vârstă de 70 de ani a spus că o va folosi totuși când se va afla în preajma altor persoane, în semn de politețe, scrie Smartradio.ro.

„Nu prea vreau să fac un străin să se gândească „Ar trebui să traversez strada? A fost vaccinată? Ar putea fi infectată?”, a spus Glick, complet vaccinată din februarie.

Ea a adăugat că s-ar putea să poarte în continuare masca în viitor pentru a o ajuta cu alergiile ei sezoniere, chiar dacă „nu e plăcut și îmi aburesc ochelarii”.

Mulți americani vaccinați au început să nu mai poarte măștile în această săptămână, o schimbare majoră față de comportamentul pe care au fost obligați să-l respecte timp de mai mult de un an, pentru a ajuta la combaterea epidemiei.

Dincolo de beneficiile lor de prevenire a bolilor, măștile au devenit simboluri ale punctelor de vedere politice și ale moralității în SUA. Aceste asocieri i-au făcut pe unii oameni să își scoată mai greu măștile, în ciuda recomandărilor oamenilor de știință.

Fiecare are motivul lui

Studenții Emmanuel Long și AJ Barber, ambii complet vaccinați, au purtat măști săptămâna aceasta, în timp ce vizitau Memorialul Lincoln.

Long spune că CDC s-a grăbit spunând că masca nu mai este necesară în aer liber, deoarece Covid-19 încă reprezintă un risc real, în special pentru persoanele imuno-compromise.

„Te simți gol dacă nu ieși afară cu masca pusă”, a spus Barber.

Schimbarea regulilor CDC a testat încrederea americanilor în vaccinurile Covid-19, care au fost administrate la peste 148 de milioane de americani. Unii vaccinați spun ca rarele cazuri în care persoanele inoculate contractează virusul sunt un motiv pentru care se simt inconfortabil fără mască.

„Nu cred că sunt Superman”, a spus Andrew Nussbaum, în vârstă de 57 de ani, cu masca la îndemână, în timp ce bea o cafea la o terasă din Great Falls, Virginia, o comunitate suburbană aflată la aproximativ 30 de mile de Washington.

„Încă îmi fac griji că dăcă o voi scoate, aș putea fi unul dintre acele cazuri ciudate”, a spus el.

CDC e pe calea cea bună

Noua recomandare nu a avut un mare impact în unele zone suburbane și rurale, în care purtarea măștii era mai puțin obișnuită în aer liber și în statele conservatoare, unde practica nu a fost niciodată adoptată pe scară largă.

Mulți americani din repsectivele regiuni consideră că obligația de a purta mască încalcă libertatea personală, punct de vedere încurajat de fostul președinte Donald Trump, care a spus că utilizarea măștii ar trebui să fie voluntară, subminând sfaturile consilierilor săi de sănătate publică.

Erin Lobato, în vârstă de 55 de ani, a declarat că anunțul CDC nu i-a schimbat cu nimic viața de zi cu zi. Ea recunoaște că purta rar masca în aer liber, deși nu este vaccinată.

„Este plăcut să observăm că CDC e pe calea cea bună și sperăm că aste ne va permite tuturor să revenim în curând la normal”, a spus Lobato, care conduce un ONG care promovează orașul Great Falls.

