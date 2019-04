Dezvăluiri SPUMOASE despre Simona Halep - Primul ei antrenor povestește cum era marea jucătoare pe vremea când era junioară

Firicel Tomai, antrenorul care a ghidat-o pe Simona la începutul carierei profesioniste, a dezvăluit discuţiile pe care le avea cu fostul lider mondial într-o perioadă foarte importantă pentru o jucătoare de tenis, finalul junioratului şi primii paşi spre topul mondial.

Citește și: Ministrul interimar al Justiției, REACȚIE FULGER la suicidul de la Parchetul General

Tomai e omul care l-a antrenat multă vreme pe Victor Hănescu şi l-a dus până aproape de top 20 ATP, dar e şi antrenorul care a pus bazele jocului solid de azi al Simonei. Iar misiunea sa nu a fost deloc uşoară, pentru că a trebuit să treacă alături de Halep prin schimbări dificile: "Era foarte descurajată. (n.red - la finalul perioadei junioratului). Au venit schimbările de lovituri. Antrenori din tenis îi spuneau: 'de ce schimbi la vârsta asta? Nu o să faci nimic'. Eu îi spuneam: 'Dacă ai încredere, mergi mai departe. Eu îţi garantez că o să fie bine A avut încredere. Mi-a spus: 'Un an de zile nu am simţit dreapta deloc. Am făcut-o doar pentru că', îi spunea cuiva şi eu eram prezent, 'pentru că mi-a spus domnul Firi că e bine'. A fost greu, foarte greu", a declarat Firicel Tomai la Telekom Sport.

În anii ce au urmat, Halep s-a transformat într-o jucătoare completă, iar cheia e reprezentată, de fapt, de prezenţa în loja sa a unui om care să o ajute pe plan mental şi să-i ofere încrederea necesară: "Tot ea mi-a spus: 'Dacă puteţi să veniţi cu mine la turnee şi dacă am pe cineva şi simt, nu mă bate nimeni'. Deci ea simţia puterea ei interioară de mult", a mai punctat Firicel Tomai.