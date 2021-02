Diana Şoşoacă răbufnește după ce a nu fost lăsată sa intre în subteran: 'Minerii stau printre șobolani, mănâncă lângă ei, sunt niște șobolani imenși'

Diana Șoșoacă a venit cu detalii incendiare despre evenimentele petrecute în Valea Jiului. Fosta senatoare AUR a dezvăluit de ce nu a fost lăsat să intre în Mina Lupeni.

Diana Şoşoacă rupe tăcerea. Avocata a menţionat şi condițiile în care lucrează minerii de la Lupeni și a comparat situația cu modul în care sunt trataţi minerii din străinătate, potrivit romaniatv.net.

„Să vă spun ceea ce nu știți și ceea ce nu s-a văzut că de aceea nici nu m-au lăsat să intru în subteran. Cred că azi-noapte am vorbit până la cinci dimineața cu soții de mineri, cu copii de mineri, cu mame de mineri care plângeau la telefon. Minerii, când coboară în subteran, nu știu dacă știți dar ei stau printre șobolani, mănâncă lângă șobolani, iau boli de la șobolani, sunt niște șobolani imenși. Toate acele caverne stau pe niște piloni de lemn, nu de oțel, că nici oțel nu mai avem.

Curge apă pe ei. Există tot felul de locuri din care iese gazul metan. Ei acoperă locurile acestea cu șubele lor ca să evite un accident. Este atât de cald în cât de foarte multe ori muncesc dezbrăcați, iar bolile sunt cumplite. În străinătate toate minele sunt tehnologizate. În subteran nu mai intră decât ceea ce înseamnă robotizare, iar minerii lucrează de la suprafață și intră doar din când în când ca să aranjeze tehnologia. Pentru asta primesc 4-5 mii de euro pe lună. La noi primesc 1700 de lei pe lună muncind ca în urmă cu două secole și sunt bătaia de joc a unor guvernanți care au trădat România.

Eu am vrut să cobor în subteran și nu m-au lăsat. Mie nu îmi trebuie nicio aprobare așa cum nu i-a trebuit nici domnului prefect, doar că domnul prefect e al PNL-ului, plus că el niciodată nu se va duce pe acele culoare unde lucrează acești oameni pentru că l-ar mânca șobolanii și mai are și prostia și incapacitatea și incultura de a-și aprinde o țigară, iar astăzi încercând să dreagă busuiocul a zis că a făcut o glumă. Astăzi trebuia să existe două demisii. Una a prefectului și una a primarului din Deva care și-a bătut joc de acești oameni.

În ianuarie 2020, la Uniunea Europeană s-a semnat ”Green Deal”. Domnul Ludovic Orban, primul ministru, a semnat distrugerea economiei naționale. În timp ce Polonia, Cehia și alte țări au refuzat un astfel de plan care le distrugea economia, și și-au susținut tot ce înseamnă minerit, Ludovic Orban a semnat distrugerea României, mână în mână cu Klaus Iohannis.

Programul ”Green Deal” prevede ca până în 2030 să fie adusă energia verde în România, în condițiile în care trebuie să distrugem tot ceea ce înseamnă minerit, trebuie să distrugem tot ceea ce înseamnă economie națională, iar toate celelalte țări trebuie să ia câte o bucățică din România. Noi care avem cărbune încât să susținem întreaga noastră economie, în 2019 am importat cărbune din Singapore. Acum din SUA, anul trecut din Polonia și Ucraina. Știți că noi importăm curent electric? Noi cu termocentrale și hidrocentrale. Avem Guvern de înaltă trădare națională. DNA și DIICOT ar trebui să intre în ei și să îi aresteze pe toți. Solicit DNA-ului și DIICOT-ului să aresteze toți politicienii care au semnat distrugerea economiei naționale a României. Arestările să înceapă din această noapte. România este o colonie cu sclavi”, a spus senatoarea, la România TV.