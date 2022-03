Diego Simeone, după meciul cu Manchester United: Ceea ce iese în evidenţă este efortul colectiv

Antrenorul echipei Atletico Madrid, argentinianul Diego Simeone, a lăudat efortul şi angajamentul jucătorilor săi în victoria de pe Old Trafford, cu Manchester United (1-0), care a permis spaniolilor să se califice în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, transmite EFE, citat de Agerpres.

''A fost un meci foarte echilibrat, foarte obişnuit. Ceea ce iese în evidenţă este efortul colectiv. A fost fantastic. Pentru club să fim printre primele opt cele mai bune este ceva fantastic. Să vorbesc despre individualităţi nu ar fi bine, pentru că a fost o sforţare generală. Echipa ştia ce are de făcut când mingea era recuperată. Ei sunt o echipă cu multe individualităţi. Sunt foarte buni, dar prea dezordonaţi pentru a genera o presiune bună la început. Noi am suferit aşa cum trebuie să suferi contra unui Manchester United pe teren propriu în optimile Ligii Campionilor'', a declarat Simeone după meci.Campioana Spaniei are un parcurs sinuos în La Liga, dar Atletico şi-a depăşit condiţia în Liga Campionilor datorită unităţii de grup.''Avem un sezon inegal în ligă. Nu este uşor să fii campion cu Atletico. Dar după meciul cu Osasuna, am avut discuţii, am luat decizii şi începând de atunci avem un grup care dacă există o piscină se aruncă, chiar dacă este apă sau nu'', a adăugat tehnicianul argentinian.După 1-1 pe Metropolitano, Atletico s-a impus pe ''Teatrul viselor'' prin golul lui Renan Lodi (41), din centrarea lui Antoine Griezmann.Atletico Madrid s-a calificat pentru a 11-a oară în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.