Dieta lui Budescu: 'Aş publica-o, ca să ajut multă lume'

Mijlocaşul Constantin Budescu, care s-a prezentat la lotul naţional într-o formă fizică foarte bună, a declarat că nu a slăbit respectând vreo dietă, ci prin prin exerciţii fizice, notează news.ro.

"La Ploieşti, o să am emoţii, este un stadion care îmi prieşte, care îmi place foarte mult, acolo am început fotbalul şi mă bucur că o să jucăm acolo. Am urmărit partidele României şi mi-a plăcut foarte mult cum s-a jucat. Din păcate nu am obţinut rezultatele pe care le doream, dar îmi place mai mult acum, pentru că jucăm mult mai mult ofensiv şi pentru mine, fiind jucător de atac, este mult mai bine. Eu zic că am avut şi neşansă în aceste meciuri pentru că le-am urmărit şi puteam câştiga, dar din păcate neşansa a făcut ca să nu obţinem puncte în meciurile acestea. Sper să mai prind (n.r. - un turneu final) şi să ne calificăm. Eu zic că le felul în care suntem acum merităm acest lucru. (n.r. - despre echipa olimpică) M-aş simţi foarte bine şi totodată onorat şi sper să facem o figură frumoasă dacă o să fiu acolo. Dacă nu, cei care vor merge să facă acelaşi lucru. (n.r. - despre ce jucători tineri apreciază) Sunt foarte mulţi jucători tineri care vin din urmă, trebuie felicitaţi pentru ce au făcut în Ungaria, chiar am urmărit meciurile şi cu siguranţă o să facă pasul la echipa naţională. Olaru îmi place foarte mult şi joacă foarte bine şi la Steaua, Ciobanu de la Viitorul, care a avut şi acea execuţie din lovitură liberă, sunt jucători foarte buni. (n.r. - despre retrogradarea Astrei) Nu credeam că o să se întâmple acest lucru când am plecat, dar din păcate, asta este! Au fost tot timpul probleme şi sunt în continuare acolo şi probabil şi asta a dus la această retrogradare. Sper să nu se desfiinţeze, cum se scrie, şi să continue, pentru că sunt jucători buni acolo şi pot promova liniştit anul viitor. Am primit mesaje că i-am salvat pe cei de la Damac (n.r. - prin pasele decisive) şi că trebuia să-i salvez şi pe cei de la Astra, dar din păcate a trebuit să plec şi nu am avut ce face. Îmi pare rău că au retrogradat şi sper să revină. În acelaşi timp, mă bucur că m-am salvat eu de la retrogradare în Arabia. (n.r. - la ce echipă din România ar putea juca) Pentru mine întotdeauna au contat suporterii pentru că îmi place să joc cu multă lume pe stadioane şi mi-aş dori ca pe viitor să joc la o echipă importantă cu suporteri. Aş vrea pe final de carieră să ajung să joc la Petrolul, pentru că acolo am început şi acolo vreau să termin. Fanii Petrolului sunt printre cei mai buni, ca să spun aşa. (n.r. - despre regimul alimentar cu care a slăbit) Nu e dietă, este voinţă, mi-am dorit acest lucru, după o vârstă mai trebuie să relglezi anumite lucruri. Am jucat cu kilograme în plus ceva timp şi mi-am spus să văd şi cum e fără. În Arabia, a trebuit să slăbesc câteva kilograme ca să mă pot adapta. Nu am nicio reţetă specială, că aş publica-o, ca să ajut multă lume. Dar nu e, am lucrat foarte mult la sală şi nu am mai mâncat la ore târzii", a declarat Budescu, într-un interviu pentru site-ul FRF.

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că fotbalistul Constantin Budescu a surprins prin forma sa fizică bună atunci când s-a prezentat la lotul naţional.

“Budescu este fit pentru că el şi-a dorit acest lucru. E un tip ambiţios, mă bucur. A înţeles mesajul nostru că dacă ai o anumită greutate în plus nu poţi să faci parte din grupul ăsta. Aseară când a venit ne miram cu toţii cât de bine arată”, a spus Rădoi.

România va întâlni naţionala Georgiei, miercuri, la Ploieşti, şi echipa Angliei, duminică, la Middlesbrough, în meciuri amicale.