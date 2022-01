Dinamo a intrat la reanimare. Planul pentru salvarea 'câinilor' de la retrogradare

Antrenorul echipei Dinamo, Flavius Stoican, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că diferenţa de valoare între formaţia sa şi contracandidatele în lupta pentru evitarea retrogradării nu este mare şi că o schimbare de atitudine a jucătorilor ar fi benefică.

"Sper să fie un nou început. Cu siguranţă nu va fi uşor, dar mai mare va fi bucuria dacă vom reuşi. În ceea ce priveşte contracandidatele noastre, diferenţa de valoare nu este mare şi printr-o schimbare de spirit, prin entuziasm în rândul jucătorilor, cu siguranţă vom avea bucurii după meciurile pe care le vom disputa. Cred că asta ne este nouă la îndemână, celor din stafful tehnic şi jucătorilor. Încerc să fac lucrurile să funcţioneze aşa cum îmi doresc eu, şi sper să reuşesc", a declarat Stoican.

Tehnicianul, care l-a înlocuit în funcţie pe Mircea Rednic la finalul anului trecut, a precizat că este conştient că suporterii au devenit nerăbdători în privinţa obţinerii unor rezultate pozitive.

"Sunt convins că vor fi momente în care vom fi huiduiţi, nu înseamnă că dacă am venit eu vom fi aplaudaţi. Eu sper însă să fie cât mai puţine. Oamenii nu mai au răbdare, poate veni şi Mourinho. Noi trebuie să ne gândim doar la fotbal, dar celelalte echipe nu putem spune că au valoare deosebită. Chiar dacă noi acum avem un număr mic de puncte sau nu sunt suntem văzuţi cu ochi buni, nici celelalte echipe nu pot spune că joacă cu Dinamo şi ne vor bate. Vor avea şi ele mult de suferit", a completat Stoican.

Fostul internaţional Florin Răducioiu, care va ocupa funcţia de team manager la Dinamo, este convins că o stare de spirit mai bună a jucătorilor va ajuta echipa să depăşească momentele dificile.

"Acum este vorba despre prezent şi prezentul nu este prea frumos. M-am întors după atâţia ani la Dinamo şi evident că sunt bucuros şi că voi încerca să îl ajut pe mister Flavius Stoican. S-a vorbim despre o stare de spirit şi eu cred că asta este foarte important, să creăm o stare de spirit cât mai repede, pentru că timpul este inamicul nostru, ne presează foarte mult şi avem nevoie de rezultate. Eu cred că rezultatele se pot obţine prin această stare de spirit. Sunt convins că noul antrenor va reuşi să-i facă pe jucători să îşi găsească starea de spirit, atitudinea pozitivă. Avem nevoie să câştigăm meciurile cu orice preţ, trebuie să facem tot posibilul să salvăm această echipă. Eu voi face tot ce îmi stă în putinţă pentru a ajuta pe antrenor. Îmi doresc să avem un început foarte bun pentru că este foarte importantă această parte a doua a campionatului", a spus Răducioiu.

El a precizat că nu vrea să se gândească la eventualitatea ca Dinamo să retrogradeze în eşalonul secund în acest sezon al Ligii I: "E un moment destul de dificil de a mă întoarce, am acceptat această provocare, pentru că este clubul care m-a format. Consider că am datoria şi obligaţia de a ajuta aceşti băieţi. Acest grup nu merită această poziţie în clasament nici nu vreau să mă gândesc la o retrogradare. Nu vreau să mă gândesc la retrogradare pentru că de obicei sunt un tip optimist. Echipa este evident că a avut probleme, dacă ne uităm la poziţia în clasament. În unele meciuri a avut şi foarte mult ghinion. Toată lumea trebuie să ajute acest club. Va fi foarte greu, dar îmi plac aceste provocări".

Administratorul special al FC Dinamo, club aflat în insolvenţă, Iuliu Mureşan, a precizat că înainte de decizia de a-l înlocui pe fostul antrenor Mircea Rednic au existat mai multe variante.

"A fost o perioadă de nelinişte, de frământări care nu au fost pozitive asupra vieţii echipei şi a rezultatelor. Frământări pe care am încercat să le rezolv şi eu cred că le-am rezolvat, chiar dacă această decizie nu a fost aplaudată de toată lumea. Dar după ce m-am gândit, era singura soluţie. Pentru că o soluţie era cea propusă de vechiul antrenor, căruia îi mulţumesc pentru ce a făcut la Dinamo, de a pleca 15 jucători, sau chiar mai mulţi. Şi mai era o altă soluţie, să plece antrenorul sau să plec eu. Dar nu cred că rezolvăm nimic. Sau să plec eu şi antrenorul. Şi din mai multe variante, am ales varianta cea mai simplă. Datorită faptului că s-au adus doar 6 puncte din 33 am ales să schimbăm antrenorul. E o etapă în istoria clubului, nu mai vreau să ne uităm în urmă. Şi am ales să îl avem antrenor la echipă pe Flavius Stoican, care este dinamovist, a mai antrenat Dinamo, am încredere în el, este un antrenor foarte bun şi este un om pozitiv. Avem nevoie de mai puţină încrâncenare şi mai multă concentrare pe muncă şi nu pe alte lucruri. Eu sper ca prin forţa grupului să reuşim să avem rezultate şi să schimbăm poziţia în clasament. Pentru a schimba imaginea la club l-am ales şi pe Florin Răducioiu, un jucător foarte iubit de dinamovişti şi de susţinătorii echipei naţionale. Am încercat tot timpul să aduc dinamovişti la echipă. Sper că împreună să facem o echipă care să schimbe total starea de spirit, mentalitatea, să fie una pozitivă, să fim un grup unit", a afirmat Iuliu Mureşan.

Conform acestuia, fostul antrenor Mircea Rednic nu trebuia să fie de acord cu rezilierea contractului cu Dinamo, existând o clauză în acest sens: "Rednic nu trebuia să semneze rezilierea contractului, pentru că acesta permitea să fi reziliat atât de dânsul cât şi de club în aceleaşi condiţii. Contractul este mai clar, nu urmează un proces. Trebuie să îi dăm nişte salarii, nu multe".

Fostul internaţional Florin Răducioiu a fost numit marţi în funcţia de team manager la Dinamo Bucureşti şi a fost prezentat oficial miercuri, alături de antrenorul Flavius Stoican.

În vârstă de 51 de ani, fostul atacant al Generaţiei de Aur, Florin Răducioiu, care a evoluat la echipe precum Brescia, AC Milan, Espanyol sau Stuttgart, s-a lansat în fotbalul profesionist la Dinamo Bucureşti.

Flavius Stoican a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, la 17 decembrie, când administratorul special al clubului, Iuliu Mureşan, a anunţat ruperea contractului cu Mircea Rednic.

Despărţirea de Rednic a survenit după ce Dinamo a încheiat anul 2021 pe penultimul loc (15), cu 12 puncte din 21 de etape, la şapte puncte de ocupanta poziţiei a 14-a (FC U Craiova).

Rednic semnase pe 1 octombrie un contract până la finalul sezonului, după demiterea italianului Dario Bonetti, în urma eşecului cu FCSB (0-6).

Stoican (45 ani), fost jucător la Dinamo (2002-2003 şi 2007-2008), a pregătit în două rânduri echipa bucureşteană, 2013-2014 şi 2015, dar a fost şi antrenor al formaţiei secunde a clubului.

În acest sezon, Stoican a fost antrenor la FC U Craiova în doar patru partide în luna octombrie. El le-a mai pregătit în carieră pe Minerul Valea Copcii, CSM Şcolar Reşiţa, Chindia Târgovişte, CS Mioveni, FC Voluntari, Zimbru Chişinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iaşi, Petrolul Ploieşti şi ACS Viitorul Târgu Jiu.