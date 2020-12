Dinamo - Suporterii au strâns peste patru milioane de lei pentru a ajuta echipa

Suporterii dinamovişti au anunţat că au trecut de patru milioane de lei, bani pe care i-au strâns pentru a ajuta echipa favorită, aflată într-o gravă criză financiară.

"ProgramDDB tocmai a depăşit în viteză suma de 4.000.000 de lei din cotizaţii, donaţii, bilete, sponsorizări şi licitaţii. Acum un an ne apropiam de 400.000 de lei. Ni se dădeau puţine şanse, dar ne-am văzut de drum. De-atunci am crescut de zece ori. Şi continuăm să creştem. Şi tot de milioane sunteţi şi atunci când vine vorba de bilete la meci. Sold out în trei zile pentru meciul cu CFR şi aproape jumătate din bilete vândute pentru deplasarea de la Clinceni. Suntem mândri să fim deschizători de drum în domeniu. Nu pretindem că am inventat apa caldă, dar nouă sold out-uri pe timp de pandemie înseamnă ceva. Dacă şi alţi suporteri vor prelua tonul şi vor face acelaşi lucruri pentru cluburile lor, nu putem decât să ne bucurăm şi să le dorim succes. Pentru noi este o recunoaştere", se arată într-un comunicat al Peluzei Cătălin Hâldan.

"Câinii" au strâns 3,042 de milioane de lei din abonamente (11.604 de membri ai Programului Doar Dinamo Bucureşti, la 15 decembrie), peste 345.000 de lei din donaţii şi peste 600.000 din sponsorizări şi evenimente.

Din aceşti bani, aproape 2,9 milioane de lei au ajuns în conturile FC Dinamo.