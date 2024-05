Directorul ELCEN 'aruncă în aer' Bucureștiul: Capitala poate rămâne fără căldură şi apă caldă în câţiva ani

Fuziunea dintre Termoenergetica şi ELCEN se discută de zece ani, însă fără investiţii în CET-uri noi, în câţiva ani, Bucureştiul va rămâne fără căldură şi apă caldă, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, directorul general al Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), Claudiu Creţu.

"Vorbim despre fuziune de zece ani. Cu toţii, inclusiv primarul general, susţin că fuziunea este soluţia corectă. Fuziunea presupune un început sănătos, de la zero. Tot aud prin presă că Primăria a fost scoasă din faliment. Ne bucurăm foarte mult dacă aşa este, dar e nevoie de acest miliard asumat şi înţeles de toată lumea, de care se discută de câţiva ani. Acum trei luni eram convinşi cu toţii că nu vor mai fi datorii cu privire la subvenţie. Vorbeam cu toţii de încredere, de investiţii şi vorbim de proiecte noi. Fără CET-uri noi, instalaţiile acestea din anii 60 nu mai pot să ţină mult. În câţiva ani de zile, Bucureştiul rămâne fără căldură şi apă caldă. Este nevoie de investiţii noi şi există posibilitatea de fonduri europene, iar ca să le atragem trebuie doar să fim credibili. De 10-15 ani suntem în aceeaşi situaţie în care Primăria nu plăteşte. Am văzut în oraş că se schimbă băncuţe prin Parcul Cişmigiu. Foarte frumos, dar am ajuns iar în logica "borduri, băncuţe şi panseluţe". De ce nu se plătesc aceste datorii, pentru că vorbim despre energia Bucureştiului, despre sistemul energetic al Bucureştiului, infrastructură critică. Un lucru foarte, foarte important", a spus Creţu.

Acesta a atras atenţia asupra faptului că ELCEN poate intra în faliment în cazul în care Termoenergetica nu îşi onorează plata datoriei în valoare de un miliard de lei.

"Neplata acestei datorii de un miliard de lei (de către Termoenergetica la ELCEN, n.r.) ridică foarte multe riscuri cu privire la reţeaua de termoficare. Dacă Termoenergetica poate intra în insolvenţă, ELCEN, care anul trecut a ieşit din insolvenţă, nu mai poate intra insolvenţă, ci direct în faliment", a subliniat Creţu.

La jumătatea lunii martie a acestui an, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, declara, într-o conferinţă de presă, că fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica "este singura soluţie pentru asigurarea unui sistem de termoficare centralizat funcţional pentru Bucureşti pe termen mediu şi lung".

Termoenergetica are o datorie de 1 miliard de lei către ELCEN

Datoria Termoenergetica la Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) a ajuns, în prezent, la valoarea de un miliard de lei, după ce, la finele anului 2020, aceasta era de 250 de milioane de lei, a mai declarat, vineri, directorul general al ELCEN.

„Această conferinţă de presă este un semnal de alarmă cu privire la situaţia financiară în care se află companiile de termoficare şi mă refer aici la Termoenergetica şi ELCEN. Evident că ne punem întrebarea de ce acum această conferinţă de presă? Ştiţi cu toţii că de fiecare dată când au fost probleme am ieşit public şi am tras un semnal de alarmă. Am tras un semna de alarmă în anii 2018, 2019, 2020, când se vorbea despre falimentul ELCEN, când Primăria Capitalei, în acea perioadă, nu plătea datoriile către Radet şi ELCEN. Ştim cu toţii că Radet a intrat în faliment în 2019, apoi s-a înfiinţat Termoenergetica şi am crezut că se va intra pe un trend bun. Să vorbim de cifre, pentru că nu vreau ca această conferinţă de presă să fie interpretată în alt fel decât pe baza unor cifre clare. Datoria Termoenergetica la ELCEN, la momentul 31 decembrie 2020, era (...) mai exact de 250 de milioane de lei. Au trecut patru ani şi, astăzi, datoria Termoenergetica la ELCEN este de un miliard de lei. Nu poate fi contestată. Sunt cifre şi nu vorbim despre datoria istorică a Radet, de pe vremea foştilor primari, ci despre datoria curentă, din ultimele trei luni, care este de un miliard de lei", a punctat Creţu.

Acesta a menţionat, totodată, că din această datorie peste jumătate reprezintă subvenţia pe care Primăria Capitalei trebuia să o achite.

"Vara trecută, am tras un semnal de alarmă cu privire la situaţia financiară şi la acel moment. Ca întotdeauna, Primăria Capitalei a plătit o parte din datorie, de 300 de milioane de lei, care a ajuns la ELCEN, cu promisiunea că se va face un audit pentru restul de pierderi şi că se va ajunge la o normalitate. Din septembrie până în mai sunt nouă luni... Nu am văzut acel audit şi, din câte ştiu, nici măcar nu s-a demarat. Deci, miliardul ăsta înseamnă aproximativ 500 de milioane pierderi din anii precedenţi, iar 555 de milioane ca datorie curentă, subvenţie a Primăriei Capitalei pentru Termoenergetica. Acum trei luni situaţia subvenţiei Primăriei era la zero şi, când am fost întrebat care este situaţia cu privire la subvenţie, am spus clar că este zero în acel moment. În ultimele trei luni, Primăria nu a mai plătit subvenţie. Sunt 555 de milioane de lei datoria Primăriei Capitalei către Termoenergetica, pentru subvenţie. De ce Primăria Capitalei nu îşi plăteşte obligaţiile asumate? În acest moment, ELCEN funcţionează şi livrează agent termic fără să ştie dacă şi când vom încasa aceşti bani. Deci, situaţie este cruntă, pentru că luna viitoare se va lansa Ghidul pe fonduri europene pentru CET-uri noi. Avem proiecte pregătite, avem studii de fezabilitate pregătite. Ce credibilitate avem în faţa finanţatorilor când noi nu avem o situaţie financiară stabilă ? Cu toţii am crezut, anul trecut, în septembrie, când s-au plătit cele 400 de milioane, că nu va fi o problemă şi că se va ajunge cu plăţile la zi. Aceasta a fost promisiunea primarului general", a susţinut şeful ELCEN.

Nicuşor Dan: Primăria Capitalei are întârzieri de plată din cauza încasărilor mai mici de la stat

Primăria Capitalei are întârzieri de plată către Termoenergetica de aproximativ 380 de milioane de lei, în contextul în care în acest an PMB a primit de la stat, din impozitele pe salarii ale bucureştenilor, cu 500 de milioane de lei mai puţin decât în primele cinci luni din 2023, a susţinut, vineri, primarul general, Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a precizat că întârzierile de plată ale PMB către Termoenergetica sunt de aproximativ 170 de milioane de lei în februarie şi 210 milioane lei în luna martie. Pe de altă parte, el a subliniat că facturile pentru lunile următoare, mai călduroase, vor fi mai mici, de aproximativ 20 de milioane de lei. Astfel, Primăria Capitalei va plăti lunar 80 de milioane de lei "pentru a ajunge la zi cu plăţile".

"În ceea ce priveşte facturile pe care noi le avem de plătit către Termoenergetica, în momentul de faţă avem o restanţă pentru factura lunii martie şi parţial pentru factura lunii februarie, asta din cauză că am primit în primele cinci luni din 2024 cu 500 de milioane de lei mai puţin decât în primele cinci luni din 2023 şi am avut obligaţii, inclusiv datoria publică care are o componentă esenţială în luna aprilie", a explicat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă.

El a menţionat că la aceste datorii se vor adăuga şi diferenţe de pierderi pe care Primăria Capitalei va trebui să le dea companiei Termoenergetica. Suma va trebui calculată în urma unui audit, dar edilul a estimat că ar putea fi vorba despre aproximativ 400 de milioane de lei.

"Există acea componentă de diferenţă de pierderi, care vine dintr-un mecanism foarte complicat stabilit de ANRE şi tot timpul trebuie să facem calcule în urmă. Aici o să fie un audit care o să mai dureze câteva luni, până când o să ştim exact câţi bani trebuie să le plătim ca să închidem", a afirmat primarul general.

Nicuşor Dan a negat ipoteza conform căreia ELCEN nu ar putea accesa finanţări europene din cauza restanţelor PMB. El a menţionat că singurul impediment în vederea obţinerii banilor UE l-ar putea constitui o eventuală insolvenţă a ELCEN.

"ELCEN nu mai este în insolvenţă de un an de zile, pentru că noi, Primăria Capitalei, am alocat pe termoficare cam de 2,5 - 3 ori mai mult decât a alocat fosta administraţie. Adică, dacă ei aveau o medie de 600 - 700 de milioane de lei pe an, (...) noi am dat o medie de 1,8 - 2 miliarde de lei pe an", a declarat el.

Potrivit primarului, în prezent sunt deschise 15 şantiere pentru reabilitarea reţelei de termoficare, iar în acest an vor fi înlocuiţi 70 de kilometri de conductă. Totodată, în prezent, pentru cele 20 de centrale care urmează să fie amplasate la capete de linie, sunt evaluate ofertele depuse în cadrul licitaţiei.

"Estimez că vor reuşi să vină echipamentele în toamna asta, astfel încât în iarna 2024 - 2025 să fie instalate, proiectarea e ceva simplu", a spus el.

Joi, edilul general preciza că, în urma deciziei Guvernului, aprobată de Parlament, în primele cinci luni din 2024, Primăria Capitalei a primit de la stat, din impozitele pe salarii ale bucureştenilor, cu 500 de milioane de lei (cu 20%) mai puţin decât în primele 5 luni din 2023."În ritmul acesta vom primi în 2024 cu 1,2 miliarde de lei mai puţin decât în 2023. 1,2 miliarde de lei înseamnă 100 de tramvaie sau 800 de autobuze electrice", scria Nicuşor Dan, pe Facebook.