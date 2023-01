Dirijorul Christian Zacharias - două concerte-eveniment la Ateneul Român, pe 12 şi 13 ianuarie

Două concerte-eveniment, care îl vor avea în dubla ipostază de dirijor şi de solist pe Christian Zacharias, directorul de onoare al Filarmonicii "George Enescu", vor fi prezentate pe 12 şi 13 ianuarie, la Ateneul Român, potrivit Agerpres.

Programul concertelor va conţine Maurice Ravel - "Ma mere l'Oye", Wolfgang Amadeus Mozart - "Concertul nr. 27, în si bemol major, pentru pian şi orchestră, KV 595", şi Franz Schubert - "Simfonia nr. 3, în re major, D 200", informează un comunicat al Biroului de presă al Filarmonicii "George Enescu" transmis AGERPRES.Biletele, cu preţuri cuprinse între 100 şi 120 de lei, pot fi achiziţionate de la casa de bilete a Ateneului Român sau online, pe site-ul www.fge.org.ro - secţiunea "Calendar".Christian Zacharias şi-a început cariera în calitate de pianist, a continuat apoi şi în calitate de dirijor, fiind actualmente unul dintre cele mai prestigioase nume înscrise în elita muzicală internaţională.Printre numeroasele sale premii şi distincţii se numără Midem Classical Award Artist of the Year (2007) şi Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres decernat de guvernul francez.În perioada în care a activat ca director artistic şi dirijor principal al Orchestre de Chambre de Lausanne, înregistrările sale cu această orchestră s-au bucurat de un succes răsunător în presa internaţională. De referinţă rămâne integrala concertelor pentru pian de Mozart, care a câştigat premiile Diapason d'Or, Choc du Monde de la Musique şi ECHO Klassik. Printre înregistrările sale recente se numără cele patru simfonii de Schumann şi simfoniile berlineze de Carl Philipp Emanuel Bach.