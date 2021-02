Djokovic, după calificarea în finala de la Australian Open: 'Voi fi pregătit pentru bătălie'

"Voi fi pregătit pentru bătălie", a asigurat sârbul Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, calificat joi în finală la Australian Open după ce l-a învins în trei seturi pe rusul Aslan Karaţev, 6-3, 6-4, 6-2, transmite AFP.

Djokovic a fost aproape să abandoneze în meciul din turul 3 cu americanul Taylor Fritz, după ce a suferit o ruptură musculară, însă joi a părut în formă, potrivit agerpres.ro.

Întrebat dacă fost surprins de felul cum corpul său a reacţionat după accidentare, el a răspuns: "Da şi nu. Sunt efectiv surprins de felul cum m-am simţit în această seară. A fost peste tot ce am sperat. În trecut m-am confruntat deja cu acest tip de experienţe când a trebuit să mă refac cât mai repede. Toţi jucătorii sunt diferiţi, iar eu, evident cu ajutorul tuturor oamenilor din jurul meu, am această capacitate să mă refac repede. Nu credeam însă că în seara asta voi juca fără să am dureri. Or, am jucat fără dureri".

"De la începutul turneului, nu m-am simţit niciodată atât de bine ca în seara asta. Fizic, dar şi mental. Am lovit foarte bine mingea, am variat ritmul. (...) Sunt foarte mulţumit de performanţa mea, nu putea cădea mai bine: înainte de ultimul meci al unui turneu de Mare Şlem, nu putea fi un moment mai bun pentru mine să joc cel mai bun tenis al meu. Sunt de asemenea bucuros că am două zile de repaus. Prioritatea mea rămâne să mă refac", a adăugat el.

Djokovic (33 ani), care are în palmares 17 titluri de Mare Şlem, s-a calificat cu această ocazie pentru a noua oară în finala competiţiei de la antipozi, pe care a câştigat-o în 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 şi 2020. El îl va înfrunta în finală pe câştigătorul întâlnirii dintre rusul Daniil Medvedev, favoritul numărul 4, şi grecul Stefanos Tsitsipas (nr. 5).

"Oricare ar fi adversarul meu duminică, voi fi pregătit pentru bătălie, pentru cel mai greu meci al turneului. Mă voi antrena sâmbătă în funcţie de adversarul meu pentru a pune la punct detaliile specifice. Ţinând cont însă de felul cum m-am simţit astăzi, ştiu că am o şansă şi cu siguranţă voi viza titlul", a spus Djokovic.