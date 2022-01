Documentarul 'Janet' care prezintă viaţa profesională şi personală a cântăreţei, va fi lansat la finalul lunii ianuarie

Documentarul „Janet”, care pe parcursul a patru ore prezintă viaţa profesională şi personală a cântăreţei Janet Jackson, va fi lansat la finalul lunii ianuarie, conform news.ro

A&E şi Lifetime au anunţat data premierei filmului care va fi difuzat în două părţi. Prima parte din „Janet” va fi difuzată pe 28 ianuarie

„Este ceva ce trebuie făcut”, spune Jackson despre proiect în trailerul extins lansat în prima zi a anului.

Documentarul cuprinde imagini de arhivă, înregistrări video personale şi interviuri cu celebrităţi precum Missy Elliott, Whoopi Goldberg, Mariah Carey şi Ciara.

Regizat de Ben Hirsh, proiectul îi are producători executivi pe Janet Jackson şi Randy Jackson, între alţii.

