Documente în EXCLUSIVITATE. Adevăratul motiv pentru care tatăl lui Năsui a rămas în SUA pe vremea lui Ceaușescu: ‘A fost unicul motiv'

Claudiu Năsui, vicepreşedintele USR și fost ministru al Economiei, a publicat în 17 martie 2021 minuta din dosarul de condamnare a tatălui său, Dorel Năsui, la șapte ani de închisoare cu executare.

Dorel-Vasile Năsui, inginer șef atelier proiectare la Intreprinderea de Aparate Electronice de Măsură și Industriale București, dar și locotenent în rezervă pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, a fost trimis în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 1986 de statul comunist român în Statele Unite ale Americii cu „misiunea” – după cum se arată în dosarul de la CNSAS – de a „prospecta piața și a purta tratative tehnico-economice cu reprezentanții unor firme americane.”

Ajuns în State, Năsui senior nu a mai revenit în România. Motivul? Încerca să-și trateze o problemă de sănătate, potrivit unor scrisori trimise chiar de el colegilor din țară și familiei, documente depuse la dosarul său de condamnare. Nu a invocat nici măcar într-un rând motive care țin de politică.

STIRIPESURSE.RO a obținut, în urma unei solicitări, întreg dosarul de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității aflat pe numele lui Năsui Dorel Vasile, tatăl lui Claudiu Năsui.

Prezentăm în cele ce urmează, cronologic, cum a decurs procesul, ce scrie în rechizitoriu, scrisorile trimise din SUA în România, mărturia mamei lui Claudiu Năsui, ce prejudicii au calculate autoritățile că a adus Năsui senior statului român, dar și sentința.

Nu publicăm întreg dosarul, asta pentru că se fac referiri la problema de sănătate a celui în cauză, detaliu pe care nu-l considerăm relevant, important și etic să-l comunicăm. De asemenea, dosarul conține 78 de file, multe dintre ele fiind diverse procese verbale sau citări.

Am încercat să luăm legătura cu Dorel Năsui pentru un punct de vedere, dar nu am reușit acest lucru până la publicarea acestui articol.

Trecem direct la file regăsite în dosarul CNSAS pe numele lui Dorel Năsui.

Rechizitoriul

Începem abrupt direct cu rechizitoriu, întocmit de către Direcția Procuraturilor Militare.

„Direcția Procuraturilor Militare

RECHIZITORIU

12 februarie 1987

Colonel de justiție Ștefănescu Mihai, procuror militar din Direcția Procuraturilor Militare;

Examinând actele dosarului privitor pe NĂSUI DOREL-VIOREL învinuit de:

- Reuzul înapoierii în țară, prev. de art. 253 alin. 1 din Codul Penal,

CONSTAT URMĂTOARELEs

În fapt:

Năsui Dorel-Vasile, fost inginer șef atelier proiectare la Intreprinderea de Aparate Electronice de Măsură și Industriale București, în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 1986 a primit misiunea din partea Ministerului Industriei Electrotehnice de a se deplasa în Statele Unite ale Americii pentru prospectarea pieții și a purta tratative tehnico-economice cu reprezentanții unor firme americane,

La terminarea însărcinării avute în străinătate, susnumitul a refuzat să mai revină în patrie, stabilindu-se în orașul Chicago.

Fapta săvârșită de NĂSUI DOREL-VASILE este dovedită cu comunicările făcute de Intreprinderea de Aparate Electronice de Măsură și Industriale București (f. 1-18), Direcția pentru pașapoarte, evidența străinilor și controlul trecerii frontierei din Ministerul de Interne (f. 25), declarație dată de PETRULIAN LUMINIȚA GEORGETA (f. 26-27) și xerocopiile scrisorilor trimise de cel în cauză din străinătate (f. 20-34).

În drept

Fapta învinuitului NĂSUI DOREL-VASILE, cetățean român, fost inginer șef atelier de proiectare la Intreprinderea de Aparate de Măsură și Industriale București, care în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 1985 fiind trimis în misiune în Statele Unite ale Americii, la terminarea însărcinării avute în străinătate de a fi refuzat să mai revină în țară, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de:

- Refuzul înapoierii în țară, prev. de art. 253 alin. 1 Cod Penal.

Față de cele arătate,

În baza art. 26 pct. 2 lit. c, art. 31 alin. 1, art. 262 pct. 1 lit. a și art. 264 Cod procedură penală,

DISPUN:

Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecata Tribunalului Militar București, în lipsă, a inculpatului NĂSUI DOREL-VASILE, născut la 23 iunie 1956 în județul Maramureș, fiul lui Gavril și Florea, de cetățenie și naționalitate română, fost inginer șef atelier proiectare la Intreprunderea de Aparate de Măsură și Industriale București, căsătorit, are doi copii minori, locotenent, în rezervă, fără antecedente penale, domiciliat în București, str. _____ nr. __, bloc __, sc. __, et. __, ap. ___, sectorul ____, pentru infracțiunea de:

- refuzul înapoierii în țară, prev. de art. 253 alin. 1 Cod Penal.

Se menține sechestrul asigurator aplicat pe averea personală a inculpatului (f. 23-24).

Dosarul va fi trimis Tribunalului Militar București pentru a cita la termen pe:

Inculpatul

- NĂSUI DOREL-VASILE, din București, str. _____, nr. __, bloc ____, sc. __, et. __, ap. __, sectorul __.

Parte civilă

Intreprinderea de Aparate Electronice de Măsură și Industriale București. Se fixează suma de 1.700 de lei cheltuieli de urmărire penală, care va fi suportată de inculpat.

Procuror militar,

Colonel de justiție: Ștefănescu Mihai”

Năsui descris de colegi

Colegii lui Dorel Năsui de la Intreprinderea de Aparate Electronice de Măsură și Industriale București i-au făcut o caracterizare care apare în dosar. El era descris drept un angajat „bine pregătit profesional”, dar a avut și momente în care „nu a urmărit întocmai realizarea sarcinilor”. Iată ce apare la dosar:

„Năsui Dorel-Vasile a făcut parte din personalul muncitor al unității noastre de la data de 01.09.1985 când a venit prin transfer în interesul serviciului de la I. I. R. U. C. București și a fost încadrat șef Atelier proiectare sisteme automate de măsură și testare.

Bine pregătit profesional, preocupat de însușirea de noi cunoștințe într-un domeniu de vârf al tehnicii. Împreună cu colectivul de muncă a condus și în colaborare cu Institutul politehnic București a realizat, în cadrul atelierului, un „Testor identificator de circuite – TIC” și alte câteva produse noi.

Ca președinte al Comisiei inginerilor și tehnicienilor, pe parcursul activității nu a urmărit întocmai realizarea sarcinilor ce i-au revenit, neabordând problematica CIT la nivelul cerințelor actuale și a necesităților întreprinderii.

Semnat: Director ing. Preotu Eugen.

Șef brou PIR, ec. Iancu Nicolae.”

Scrisoarea lui Năsui pentru colegi

În scrisoarea trimisă către colegi, Năsui senior puncta clar că singurul motiv pentru care a ales să rămână în SUA îl reprezintă tratamentul medical vital pentru el.

„Stimați colegi,

Sper să nu mă judecați prea asupru și să mă iertați pentru că am decis să rămân aici. Poate unii dintre voi știați că de mai bine de trei ani sufăr de o boală ______cu evoluție lentă și consecințe grave asupra organismului pe care am tot încercat să o tratez în țară fără rezultate însă. Această boală are aici un tratament îndelungat care o ameliorează și îi impiedică evoluția. Acesta a fost unicul motiv care m-a determinat s-o fac, fiind singura mea șansă. Oricum, nu e ușor deloc și nu sfătuiesc pe nimeni s-o facă.

Pot să vă spun că pe unde am fost, aparatul a avut succes. Același tip de tester dar cu performanțe superioare însă mai fac firmele Roan Instruments și MSI Micro Sciens Iac. din Dallas, modelul ICT-101/102 (vedeți revistele). Oricum e bine să continuați.

Am trimis înapoi mostrele și vă rog să le luați.

Vă promit că nu o să vă uit și vă doresc mult succes în activitatea voastră. Să auzim numai de bine.”

Declarația consemnată de soția lui Dorel Năsui

Soția lui Dorel Năsui susținea în declarația ei că nu „știa concret” scopul deplasării lui Năsui în SUA, iar ulterior a primit un telefon „destul de ciudat” de la acesta în care îi dădea câteva asigurări.

„Soțul meu, Năsui Dorel-Vasile, este de profesiune inginer și a lucrat, ca șef atelier proiectare, la Intreprinderea de Aparate Electrice de Măsură și Instalație (IEMI) București. Sântem căsătoriți de patru ani și avem un copil în vârstă de 1 an și opt luni.

La data căsătoriei, soțul meu avea o garsonieră proprietate personală, în București, str. ___, nr. ___, bl. __, etaj ____, ap. __, sector __, cumpărată în anul 1982 de la un cetățean cu numele de Oprea Nicolae, contractul de vânzare-cumpărare garsonierei fiind autentificat la notarul de stat al sectorului ___, cu nr. ___________ După data căsătoriei (10 octombrie 1982), am plătit împreună ratele la această locuință.

La data de 15 octombrie 1986, soțul meu a plecat în interes de serviciu în SUA, pe timp de o lună de zile. Nu cunosc scopul concret al acestei deplasări, doar știu că a luat cu el, de la întreprindere, mai multe aparate pe care trebuia să le prezinte la diverse firme din SUA. Ulterior, de la conducerea I.E.M.I., am aflat că soțului meu i s-a prelungit delegația în străinătate cu încă două săptămâni.

După expirarea termenului de o lună, după 15 noiembrie 1986, am primit un telefon destul de ciudat de la soțul meu, din SUA, în care mi-a spus să nu fiu îngrijorată și mi-a cerut să fiu tare, fără a-mi da explicații concrete cu situația lui de acolo. Ulterior, de la diverși colegi și șefului meu, de la I.E.M.I. București am aflat că soțul meu a trimis o scrisoare la întreprindere, prin care și-a anunțat decizia de a nu mai reveni în țară.

În perioada noiembrie 1986-ianuarie 1987, am vorbit de mai multe ori la telefon cu soțul meu și am primit două scrisori de la el, prin care mi-a comunicat și mie despre hotărârea lui de a nu mai reveni în țară. Telefonic, și-a exprimat intenția de a ne duce și pe noi (pe mine și pe fiul nostru) în SUA, dar, din câte știu, nu a făcut nici un demers în acest sens, iar eu nu i-am spus că aș fi de acord cu acest lucru.

Așa cum rezultă și din cele două scrisori, hotărârea soțului meu de a rămâne în SUA a fost cauzată numai de dorința de a se trata (n.r.: nu intrăm în detalii; sunt informații care apar în dosar, dar alegem să nu le publicăm), de care suferea de mai mulți ani. Soțul meu mi-a zis că în SUA se puteau efectua un tratament, mai îndelungat, pentru această afecțiune. Din câte știu, în țară s-a tratat la prof. Bădăniciu, de la Spitalul Colțea, dar fără rezultate pozitive.

Nu am cunoscut, înainte de plecare absolut nimic în legătură cu intenția soțului meu de a nu se mai întoarce în țară și nu am observat să fi făcut pregătiri în acest sens.

Din convorbirile telefonie și din scrisori, știu că, în prezent, soțul meu se află la Chicago, dar nu mi-a comunicat unde locuiește, cu ce se ocupă și la ce instituție medicală se tratează.

Predau agentului de cercetare penală copiile-xerox ale celor două scrisori primite de la soțul meu. Prima este trimisă pe o coală albă, cu pastă neagră, se intitulează „Dragii mei”, este nedatată, iar plicul prezintă la expeditor ștampila poștei din Chicagp, cu data de 3.12.1986, iar la destinatar ștampila poștei din București, cu data de 18.12.1986; o altă scrisoare este scrisă cu postă albastră, pe hârtie albă, se intitulează „Draga mea Luminița și dragii mei”, este nedatată iar plicul de la expeditor ștampila poștei din Chicago, cu data de 30.12.1986, ia la destinatar ștampila poștei din București.

Alte aspecte nu mai am de arătat în legătură cu cele întrebate.”

Notă semnată în 22 dec. 1986:

„Subsemrinata Luminița Petrulian, profesor suplinitor Școala Generală nr. 280. vă dau următoarele relații despre soțul meu Dorel Vasile Năsui, inginerul IEMI, care pe data de 15 octombrie 1986 a plecat în interese de servici în SUA și urma să se întoarcă în țară în termen de 1 lună de zile. Din conversațiile telefonice și din scrisoarea primită cunosc despre soțul meu că și-a prelungit șederea în SUA pentru as e trata de o boală de ____. Țin să spun că a fost în tratament la profesorul univ. Bădănoiu ce nu îi dădea șase de însănătoșire în condițiile din acest moment. Soțul meu mi-a comunicat că aflând de existența unor experimente cu mari șanse de reușită ce se fac în America a hotărât numai din această cauză, așa cum a scris, să rămână să facă tratamentul fără de care viața i-ar fi fost pusă în pericol. Mi-a comunicat de asemenea că va sta atâta timp câd se va vindeca. Se află în acest moment în orașul Chicago. Aparatele ce aparțin fabricii IEMI precum și daunele aduse și le va achita. Menționez că nu știu la ce instituție medicală se tratează și nu știu unde își are asigurată cazarea și din ce se întreține. Urmează să vă informez în cel mai scurt timp de ceea ce intervine nou în această problemă. Menționez că aparatele au fost trimise în țară pe numele meu la agenția Lufthansa și urmează să le ridic în acest scop cer (n. r.: cuvânt neinteligibil) IEMI. Menționez că fratele soțului Simion Năsui ce s-a alat în interes de servici în ____ (n.r.: cel mai probabil Muntenegru; nu se înțelege scrisul foarte bine) s-a înapoiat în țară în această lună. 22 dec. 1986”

Prima scrisoare trimisă acasă familiei

Prima scrisoare trimisă de Năsui senior în țară este datată 30.01.1987. El arăta că a ales să rămână în SUA pentru a se trata.

„Dragi mei,

Sper din toată inima să mă iertați pentru faptul că am decis să rămân aici. Am fost la un consult cu boala asta a mea și mi s-a spus că există aici un tratament destul de îndelungat (5 ani), care îi împiedică evoluția și o ameliorează. Am început deja tratamentul cu niște medicamente netestate încă dar sper să evolueze bine.

Sper că nu v-ar fi plăcut să mă fi văzut în câțiva ani imediat de boală și fără nicio șansă.

Sper, de asemenea, să găsesc înțelegere și la autoritățile din țară căci acesta a fost unicul motiv care m-a determinat să o fac. Am trimis datoriile față de stat și în rest mai vedeți voi ce trebuie, căci de plătit o să plătesc tot.

În țară, boala mea nu avea leac, am fost chiar și la dr. Bădănoiu, care mi-a dat un fel de medicament dar nu a știut să-mi spună ce boală este, probabil ca să nu mă descurajez. Aici sânt totuși niște șanse. Trebuie să mă înțelegeți și să fiți tari și voi. În fond, nu mi s-a întâmplat nicio nenorocire. Sigur că este greu dar asta (n. r.: cuvânt neinteligibil) când o să am o (n. r.: cuvânt neinteligibil) stabilă o să v-o comunic.

În rest să știți că sânt bine și cu mentalul mai bun de când am aflat că mă pot vindeca.

Asta este tot pentru moment.

Vă sărut cu dor pe toți de 1000 ori”

A doua scrisoare trimisă familiei

În a doua scrisoare Năsui era tare încrezător că situația sa se va îmbunătăți. De asemenea, îi cerea soției să fie tare și se arăta îngrijorat de situația din țară.

„Draga mea Luminița și dragii mei,

Îți scriu acum în ajunul noului an în care îmi pun atâtea speranțe. Sânt cu gândul la voi și să fiți liniștiți căci totul e bine. Nu știu dacă a rămâne în străinătate pentru a-ți trata o boală care nu avea tratatemnt în țară este în ochii autorităților un motiv serios, dar sper să aibă puțină înțelegere, căci alt motiv nu am avut. Cred că am fost o decepție și în ochii prietenilor și a celor de la fabrică, însă sănătatea este singurul lucru cu care nu te poți juca.

Trebuie achitate toate datoriile față de stat asta pentru că așa e normal în asfel de situații. Ți-am expediat mostrele și (n. r.: cuvânt neinteligibil), să le predai cu acte în regulă. Voi plăti tot ce mai trebuie.

Să ai grijă de Claudiu și să-l pupi de 1000 de ori.

De asemenea, să păstrezi discurile din Maramureș și cele cu Maria T. ca și poeziile lui Sorescu și ale lui Nichita Stănescu. Știi cât de mult (n.r.: neinteligibil) plăceau. La el pozele de familie.

Cât despre tine, să fii tare și liniștită, să mănânci și să faci (n. r.: neinteligibil), căci toate se vor așeza.

Am fost foarte speriat de cutremurele care au avut loc la București. Nu știu ce să mai cred (n.r.: cuvânt neinteligibil). Într-un fel e bine că au fost mai multe și mai mici.

Deocamdată trebuie să avem răbdare și să nu disperăm.

Cam astea sânt noutățile mele. O să-ți mai scriu și o să ne mai auzim la telefon. Vă sărut cu drag, de 1000 ori pe toți.

Al vostru, Doru”.

Sentința nr. 272

„Tribunalul militar București

Dos. nr. 110/1987

Sentința nr. 272

Ședința publică din 13 aprilie 1987

Tribunalul compus din:

Președinte: Căpitan de justiție Urus Doru-Viorel

Ases. Pop. Lt. Colonel Popescu Constantin

Căpitan Popescu Virgil.

Procuror mil. Colonel de justiție Ștefănescu Mihai

Grefier Lazăr Constantin

A luat în cercetare cauza privind pe inculpatul civil NĂSUI DOREL-VASILE, trimis în judecată prin rechizitoriul Direcției procuraturilor militare din 12 februarie 1987, pentru infracțiunea de refuzul înapoierii în țară, prev. de art. 253 alin. 1 c. pen.

La apelul nominal a lipsit inculpatul, fiind prezentă partea civilă Intreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale București, prin consilierul juridic Mărgineanu Florin.

Procurorul și reprezentantul părții civile au cerut judecarea cauzei în lipsa inculpatului.

Instanța, deliberând, constată că inculpatul a fost legal citat, iar procedura este îndeplinită (fila 49), astfel că dispune judecarea cauzei în lipsa acestuia, conform art. 291 c. pr. pen.

Reprezentantul părții civile a depus la dosar actul de la filele 48 în care a fost precizat cuantumul pretențiilor civile.

Grefierul a dat citire rechizitoriului și întrucât nu au fost propuse probe noi, președintele a dispus trecerea la dezbateri.

În concluziile orale, procurorul a arătat că fapta și vinovăția inculpatului au fost dovedite cu probele administrate în cauză și a cerut codamnarea acestuia în baza art. 253 alin. 1. c. pen. la pedeapsa maximă prevăzută de textul incriminator precum și aplicarea pedepselor complementare constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c și e cod penal, degradarea militară și confiscarea parțială a averii. A mai solicitat obligarea inculpatului la plata sumei de 41.347,75 lei, cu titlul de despăgubiri în favoarea părții civile, la care să se adauge penalitățile și dobânzile legale, precum și obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Reprezentantul părții civile a cerut admiterea secțiunii civile în sensul celor menționate în adresa depusă la dosar.

Președintele a declarat dezbaterile încheiate, după care, Tribunalul deliberând în cauza de față, constată următoarele:

Inculpatul civ. Năsui Dorel-Vasile, fost inginer șef atelier proiectare la Intreprinderea de Aparate Electronice de Măsură și Industriale București, a primit din partea Ministerului Industriei Electrotehnice însărcinarea de a se deplasa în perioada 15.10.1986-15.11.1986 în Statele Unite ale Americii pentru tratative tehnico-economice și prospectarea pieței.

La expirarea misiunii, sus-numitul nu s-a înapoiat în țară.

Faptul că la terminarea însărcinării de stat pe care a avut-o în străinătate în perioada 15.10.1986-15.11.1986, inculpatul nu a revenit în patrie este dovedit cu adresele Direcției pentru Pașapoarte, Evidența Străinilor și Controlul Trecerii Frontierei (fila 25) și Intreprinderii de Aparate Electronice de măsură și Industriale București (fila 1), iar stabilirea sa în SUA rezultă din conținutul scrisorilor trimise în țară (filele 4, 30, 33).

În raport de cele expuse se reține că inculpatul civ. Năsui Dorel-Vasile, fost inginer șef atelier proiectare în cadrul I. E. M. I. București a comis cu intenție o faptă care întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de refuzul înapoierii în țară, prev. de art. 253 alin. 1 c. pen., deoarece la expirarea însărcinării de stat pe care a avut-o în străinătate în perioada 15.10.1986-15.11.1986 nu a revenit în patrie.

La stabilirea și apliarea pedepsei se va avea în vedere că inculpatul a înșelat fără scrupule încrederea ce i-a fost acordată de statul român, și-a încălcat grav îndatoririle patriotice și profesionale, a adus prejudicii eforturilor pe care țara noastră le întreprinde pentru pregătirea și perfecționarea specialiștilor și promovarea relațiilor economice și comerciale cu străinătatea, motive pentru care lui Năsui Dorel-Vasile îi va fi aplicată pedeapsa maximă cu închisoarea prevăzută de textul incriminator.

În temeiul art. 253 alin. 1 c. pen., în referire la art. 65, art. 67 și art. 68 c. pen., îi vor fi aplicate și pedepsele complimentare constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c, e cod penal pe o durată de 5 ani, degradarea militară (este locotenent în rezervă – fila 20) și confiscarea parțială a averii prin trecerea în proprietatea statului a următoarelor bunuri aparținând inculpatului, menționate la poz. 2 și 3 din procesul verbal de aplicarea măsurii asiguratorii încheiat la data de 30.01.1987 (fila 23): o garnitură mobilă „Brîndușa” compusă din bibliotecă cu canapea, dulap, comodă, birou, două fotolii, scaun, taburet și măsuță și un frigider „Frigero Lux”.

Îi vor fi interzise drepturile prev. de art. 64 c. pen. pe perioada indicată în art. 71 c. pen.

Intreprinderea de aparate Eletronice de Măsură și Industriale București s-a constituit parte civilă, solicitând inițial obligarea inculpatului la plata unor despăgubiri civile în sumă de 201.461,50 lei (fila 6), pretenții diminuate ulterior la suma de 131.992,75 lei (fila 39), iar în final la suma de 92.166,75 lei (fila 48).

Pretențiile civile formulate sânt întemeiate numai în parte.

Pentru îndeplinirea misiunii, inculpatul a primit ca avans spre decontare suma de 37.739 lei (contravaloarea biletului de avion pe distanța București-SUA și a sumei de 1410 dolari SUA pentru diurnă, cazare etc.). A mai beneficiat, în luna octombrie 1986, de o retribuție în sumă de 2.108 lei, ce nu i se cuvenea în raport de neexecutarea misiunii încredințate. Totodată, i-au fost încredințate aparate pentru prospectarea pieței și a beneficiat de comisioane bancare în valoare totală de 1500,75 lei.

Prin neîndeplinirea de către Năsui Dorel-Vasile a însărcinării primite și nereturnarea unora din aparatele încredințate, sumele menționate mai sus s-au înregistrat ca pagubă certă în patrimoniul părții civile, pagubă pe care potrivit art. 998 cod civil autorul faptului generator de prejudiciu, respectiv inculpatul, este dator să o repare.

În ceea ce privește celelalte pretenții invocate de I. E. M. I. București, acestea nu pot fi realizate în cadrul acțiunii civile alăturate celei penale în prezentul proces.

Astfel, echipamentul de protecție în sumă de 233 lei a fost distribuit inculpatului pentru desfășurarea activității curente în țară și nu pentru îndeplinirea misiunii din care nu s-a mai întors în patrie.

Contravaloarea excedentului de bagaj, în sumă de 7.102 lei, a reprezentat o cheltuială impusă de transportarea aparaturii trimise în SUA de către I. C. E. Electroexport-Import care a și solicitat eliberarea biletului pentru excedent de bagaj pe ruta București-New York și retur companiei „Tarom” (fila 15), și nu poate constitui o pagubă provocată de refuzul lui Năsui Dorel-Vasile de a se înapoia în țară.

În sfârșit, suma de 43.484 lei pretinsă de I. C. E. „Electroexportimport” și plătită acesteia de I. E. M. I. București cu titlul de penalizări datorate bugetului pentru nejustificarea avansului în valută acordat, reprezintă o modalitate de stingere a litigiului între sus-menționatele unității socialiste ce excede sfera procesului penal în cadrul căruia instanța va acorda părții civile, pentru suma stabilită, cu titlul de despăgubiri civile, penalitățile de întârziere și dobânzile prevăzute de lege.

Având în vedere toate acestea, acțiunea civilă exercitată de Intreprinderea de Aparate Electronice de Măsură și Industriale București va fi admisă în parte, iar în temeiul art. 14 și art. 346 c. pr. pen. inculpatul va fi obligat să plătească părții civile suma de 41.347,75 lei cu titlul de despăgubiri civile, la care vor fi adăugate:

- Pentru suma de 37.739 lei penalități de 0,50% lei pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data de 18.11.1986 și până la recuperarea acestei sume, fără ca totalul penalităților să despăgubească cuantumul debitului în raport de care au fost stabilite;

- Pentru suma de 2.108 lei, dobânzile legale calculate de la data de 1.11.1996 și până la recuperarea acestei sume;

- Pentru suma de 1500,75 lei, dobânzile legale calulate de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri și până la recuperarea acestei sume.

Potrivit art. 163 și art. 353 c. pr. pen. va fi menținut sechestrul asigurator instituit prin ordonanța Direcției cercetărilor penale din Departamentul Securității Statului (fila 22).

În baza art. 191 c. pr. pen. inculpatul va fi obligat să plătească statului cheltuielile judiciare ocazionate de efectuarea urmăririi penale și judecarea cauzei.

Pentru aceste motive:

Tribunalul

În numele legii

Hotărește:

Cu unanimitate de voturi, făcând aplic. art. 253 al. 1 c. pen., condamnă, în lipsă, pe inculpatul civ. Năsui Dorel-Vasile, fost inginer șef atelier proiectare în cadrul Intreprinderii de Aparate Electronice de Măsură și Industriale București, născut la _______ în ______, jud. Maramureș, fiul lui Gavril și Floare, absolvent facultate, căsătorit, are 1 copil minor, fără antecedente penale, locotenent în rezervă, domiciliat în București, str. ____ nr. __, bloc ___, scara ___, etaj ___, ap. ___, sector __, la:

- 7 (șapte) ani închisoare, interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c, e cod penal pe o durată de 5 (cinci) ani, degradarea militară și confiscarea parțială a averii, pentru infracțiunea de refuzul înapoierii în țară.

Pedeapsa complimentară a confiscării parțiale a averii constă în trecerea în proprietatea statului a următoarelor bunuri aparținând inculpatului menționate la poz. 2 și 3 din procesul verbal de aplicarea măsurii asiguratorii încheiat la data de 30.01.1987: una garnitură mobilă „Brândușa”, compusă din bubliotecă cu canapea, dulap, comodă, birou, două fotolii, scaun, taburet și măsuță; un frigider „Frigero Lux”.

Îi interzice drepturile prev. de art. 64 c. pen. pe perioada indicată în art. 71 c. pen.

Admite în parte, acțiunea civilă exercitată de Intreprinderea de Aparate Electronice de Măsură și Industriale București și obligă pe inculpat să plătească părții civile suma de 41.347,75 (patruzeci și unu mii trei sute patruzeci și șapte și 75%) Lei, cu titlul de despăgubiri civile, la care se adaugă;

- Pentru suma de 37.739 (treizeci și șapte mii șaptesute treizeci și nouă) lei penalități de 0,50% lei pentru fiecare și de întârziere, calculate de la data de 18.11.1986 și până la recuperarea acestei sume, fără ca totalul penalităților să despăgubească cuantumul debitului în raport de care au fost stabilite;

- Pentru suma de 2.108 (două mii una sută opt) lei dobânzile legale calculate de la data de 1.11.1986 și până la recuperarea acestei sume;

- Pentru suma de 1500,75 (unamiecincisute și 75%) lei dobânzile legale calculate de la data rămânerii definitive a hotărârii și până la recuperarea acestei sume.

Menține sechestrul asigurator instituit.

Obligă pe inculpat să plătească statului 2000 lei cheltuieli judiciare.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunțare și de la comunicarea pentru inculpat.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 13 aprilie 1987.

Președinte: Cpt. de justiție Ursu Doru-Viorel

Asesori populari: Lt. Colonel Popescu Constantin. Căpitan: Popescu Virgil. Greier: Lazăr Constantin.”

Întâmpinat de securiști români în SUA

STIRIPESURSE.RO a încercat să-l contacteze pe Dorel Năsui, pentru a-i adresa câteva întrebări, dar până la publicarea acestui articol nu am reușit acest lucru.

Plecat din România, Dorel Năsui a înființat în 1988 compania Coscom, devenită ulterior holdingul American International Radio (AIR), unde este acționar majoritar. AIR are reprezentante și firme afiliate în peste 50 de țări, iar cifra de afaceri depășește 100 de milioane de dolari și e unul dintre principalii distribuitori ai soluțiilor de comunicare Motorola.

Redăm în acest sens declarații mai vechi pe această temă făcute de Dorel Năsui, în lipsa unor răspunsuri de la omul de afaceri:

„Am fost trimis să fac comerț. Eram acolo să prospectez ce se poate vinde din electronica pe care o dezvoltăm noi în țară. În State mă aștepta un tovarăș, un „atașat economic”, cum se numea atunci. Toți atașații economici erau de la vechea Securitate, după cum se stie. El stătea tot timpul cu mine. Am fost la New York, am vizitat împreună o mulțime de clienți și, la un moment dat, am dispărut la Chicago.

Erau niște prieteni de familie care plecaseră de multă vreme. Ei m-au ajutat foarte mult la început. Prima dată, m-am angajat la o firmuliță din suburbii. Lucram hardware și software pentru sisteme de testare bazate pe microprocesoare. Am lucrat acolo doar câteva luni, după care am găsit un job care mi-a dublat salariul, la Motorola.

Prima dată, în 1986, aveam 39.000 de dolari pe an la angajare, 48 de mii salariul propus după sase luni, când le-am spus că plec în alta parte, iar când m-am angajat la Motorola aveam cam 65 de mii.

Am început afacerea prin 1988. La început a fost local, în America, după care, din 1990, am devenit internaționali. Aveam și serviciu, chiar două joburi, și, pe lângă asta, am început un business ca dealer local Motorola, împreună cu un coleg”, spunea Năsui în 2006 pentru Capital.ro.

