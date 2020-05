Doi gorjeni care au prezentat adeverinţe false pentru motivarea deplasărilor au acum dosar penal

Două persoane din judeţul Gorj sunt cercetate pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată după ce au prezentat adeverinţe false pentru a-şi justifica deplasările, au informat, marţi, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria (PJ) Motru, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al PJ Motru, marţi au fost înregistrate pe rolul instituţiei două cauze penale în care organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu.

"Într-o primă cauză s-a reţinut că, în data de 4 mai, persoana de sex feminin G.A.S., în interesul justificării deplasării pe drumurile publice din municipiul Motru, a prezentat organelor de poliţie o adeverinţă de salariat emisă de un operator economic pentru perioada 27 aprilie - 15 mai, iar potrivit verificărilor s-a constatat faptul că aceasta a deţinut contract de muncă pe perioadă determinată la societatea în cauză, până la data de 20 august 2019, iar în prezent nu mai figurează cu contract de muncă valabil.

În cea de a doua cauză s-a reţinut că, în data de 1 mai, persoana de sex masculin S.T., în interesul justificării deplasării pe drumurile publice din municipiul Motru, a prezentat organelor de poliţie o adeverinţă de salariat emisă de un operator economic pentru perioada 10 aprilie - 16 mai, iar conform verificărilor s-a constatat faptul că aceasta a deţinut la societatea respectivă contract de muncă ce a încetat la data de 14 noiembrie 2015, iar în prezent nu mai figurează cu contract de muncă valabil", au anunţat reprezentanţii PJ Motru.

În acest context, în fiecare dintre cele două cauze penale, s-a dispus începerea urmăririi penale, in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt, a circumstanţelor de comitere a faptelor şi a stabilirii răspunderii penale.