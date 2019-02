Doina Federovici și-a anunțat candidatura pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene PSD Botoşani; ministrul muncii Budăi, președinte executiv

Senatorul Doina Federovici, vicepreşedinte PSD şi vicepreşedinte al Camerei superioare a Parlamentului, şi-a anunţat sâmbătă candidatura la funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene Botoşani a Partidului Social Democrat, informează Agerpres.

Comitetul Executiv Judeţean al PSD a convocat alegerile pentru data de 24 februarie, iar Federovici, care este interimar la conducerea Organizaţiei Botoşani, a primit votul de susţinere din partea CEJ.

De asemenea, CEJ al PSD Botoşani a decis susţinerea ministrului Muncii, Marius Budăi, pentru funcţia de preşedinte executiv al organizaţiei. "Îmi voi depune candidatura pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene. Îmi doresc să continui munca începută de când am fost aleasă de colegii mei coordonator de campanii electorale în 2014 şi 2016, dar şi ceea ce am realizat din vara anului 2016, de când sunt preşedinte interimar al organizaţiei. Vreau să fac echipă cu toţi colegii mei din PSD Botoşani şi împreună să ne menţinem în primele zece organizaţii PSD din ţară. Acest lucru nu îl pot face singură, ci doar împreună cu toţi colegii mei alături de care am câştigat toate alegerile. Cred că acest lucru s-a datorat în primul rând coeziunii din partid, faptului că am ascultat întotdeauna problemele botoşănenilor şi am făcut fiecare ce a ţinut de noi pentru a veni cu soluţii pentru rezolvarea acestor probleme", a declarat Doina Federovici.

La rândul său, Marius Budăi consideră că "principala prioritate a Organizaţiei Judeţene a PSD este de a pune în practică pe plan local toate angajamentele luate la nivel de investiţii".

"Am parcurs toate etapele politice pe care un membru de partid trebuie să le îndeplinească pentru a căpăta experienţă. De fiecare dată am pus înaintea propriilor obiective interesul oamenilor care m-au ales în oricare dintre funcţiile pe care le-am îndeplinit până în prezent. Îmi doresc să fac echipă în continuare cu doamna senator Doina Federovici şi cu ceilalţi colegi şi să avem consens şi stabilitate în cadrul organizaţiei", a spus Budăi.