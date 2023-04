Doliu în lumea muzicii: a murit omul care a descoperit-o pe Madonna și a înființat Rock and Roll Hall of Fame

Seymour Stein, fondatorul Sire Records, care a contribuit la lansarea carierelor Madonnei, Talking Heads și a multor altora, a murit duminică la vârsta de 80 de ani.

Stein, care a contribuit la înființarea Fundației Rock and Roll Hall of Fame și a fost el însuși inclus în Rock Hall în 2005, a murit de cancer în Los Angeles, potrivit unei declarații a familiei sale, relatează The Associated Press.

Născut în 1942, Stein a fost originar din New York City. În adolescență, a lucrat în timpul verii la casa de discuri King Records din Cincinnati, casa de discuri a lui James Brown, iar la vârsta de 20 de ani a cofondat Sire Productions, care în curând a devenit Sire Records.

Obsedat de topurile muzicale Billboard încă din copilărie, Stein era cunoscut pentru cunoștințele și aprecierea profundă a muzicii și avea să se dovedească un judecător iscusit al talentelor în anii 1970, în epoca New Wave, un termen pe care a contribuit la popularizarea lui, semnând contracte de înregistrare cu Talking Heads, Ramones și Pretenders.

"Gustul lui Seymour în materie de muzică este întotdeauna cu câțiva ani înaintea tuturor celorlalți", a declarat managerul Talking Heads, Gary Kurfirst, pentru Rock Hall în momentul în care Stein a fost inclus în club.

Cea mai profitabilă descoperire a lui Stein a avut loc la începutul anilor 1980, când a ascultat caseta demo a unei cântărețe-dansatoare puțin cunoscute de pe scena cluburilor din centrul New York-ului, Madonna.

"Mi-a plăcut vocea Madonnei, mi-a plăcut cum se simțea și mi-a plăcut numele Madonna. Mi-a plăcut totul și am ascultat-o din nou", a scris el în cartea sa de memorii "Siren Song", publicată în 2018, în același an în care s-a retras. Stein era spitalizat cu o infecție la inimă când a aflat de Madonna, dar era atât de dornic să o întâlnească încât a pus să i se aducă în cameră.

"Era îmbrăcată în echipament punk ieftin, genul de puștoaică de club care părea absurd de nepotrivită într-o secție de cardiologie", a scris el. "Nici măcar nu a fost interesată să mă audă explicându-i cât de mult îmi plăcea demo-ul ei. "Ceea ce trebuie să faci acum", a spus ea, "este să mă angajez pentru un contract de înregistrare"."

A descoperit artiști uriași

Printre artiștii Sire s-au numărat, de asemenea, Ice T, The Smiths, Depeche Mode, The Replacements și Echo and the Bunnymen, alături de cei mai consacrați Lou Reed și Brian Wilson, care au înregistrat cu Sire mai târziu în cariera lor.

Stein a fost căsătorit pentru scurt timp cu promotoarea discografică și executivul imobiliar Linda Adler, cu care a avut doi copii: cineasta Mandy Stein și Samantha Lee Jacobs, care a murit de cancer la creier în 2013. Sidney Stein și soția sa au divorțat în anii 1970 și, ani mai târziu, el a recunoscut că este homosexual.

"Sunt mai mult decât recunoscătoare pentru fiecare minut pe care familia noastră l-a petrecut alături de el și pentru faptul că muzica pe care a adus-o în lume a avut un impact pozitiv asupra vieților atâtor oameni", a declarat duminică Mandy Stein într-un comunicat.