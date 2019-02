DOLIU în presa din România - O iubită jurnalistă s-a stins din viață

Este dooliu în presa din România. O jurnalistă s-a stins din viață în urma unei lupte cu o boală cumplită care a chinuit-o vreme de patru ani de zile. Femeia i-a scris și ministrului Sănătății, implorând să fie ajutată să nu moară.

"Jurnalista Miriam Eugenia Soare s-a stins din viață după patru ani în care a luptat cu o boală cumplită. Aceasta a fost diagnosticată în 2015 cu cancer la sân. Cu toate că a suferit o dublă mastectomie și a luptat din răsputeri să se facă bine, boala cruntă s-a extins la plămâni.

Citește și: Monica Macovei a făcut SPECTACOL la audierile din Comisia LIBE - De nervi, Tudorel Toader a 'amenințat-o voalat'

"Sunt Eugenia Soare, cetățean român și vă cer ajutorul, doamnă ministru. Am 54 de ani și statul român, prin legile lui absurde și abuzive, mă condamnă la moarte, când pentru suma de doar nouă mii de euro, bani cu care ministerul condus de dumneavoastră cumpără doar pixuri, eu sunt lăsată să mor. (...) Singura soluție este radioterapia stereotactică și după ce am corespondat cu două clinici din Istanbul, care m-au refuzat, am gasit o clinică din Hamburg care își asumă tratarea mea. (...) Vă rog, vă implor, vă cer să îmi prelungiți viața", a scris jurnalista în ianuarie anul trecut", conform România TV.