Donald Trump consideră că relația dificilă a SUA cu Rusia e consecința 'prostiei și stupidității'

Guvernul rus a semnalat că liderii rus şi american erau pe aceeaşi lungime de undă înainte ca Vladimir Putin şi Donald Trump să se întâlnească luni, relatează The Associated Press, informează news.ro.

”Suntem de acord”, a răspuns, pe Twitter, Ministerul rus de Externe, unui tweet în care Trump a criticat ”prostia şi stupiditatea” Statelor Unite, pe care a dat vina strării proaste a relaţiilor cu Rusia.

”Relaţia noastră cu Rusia nu a fost NICIODATĂ mai proastă, din cauza mulţilor ani de prostie şi stupiditate a Statelor Unite, iar acum a Vânătorii de Vrăjitoare False!” a scris locatarul Casei Albe pe Twitter.

Trump a promis să ridice problema amestecului Rusiei în alegerile din Statele Unite în întâlnirea cu Putin, însă nu a făcut-o când a discutat agenda întâlnirii, atunci când s-au întâlnit, luni.

Cei doi preşedinţi urmează să suţină o conferinţă de presă după o masă de lucru împreună cu consilierii lor.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!