Donald Trump s-a sucit: După ce a acuzat Coreea de Nord și a anunțat că anulează întâlnirea cu Kim Jong Un, liderul SUA spune că summitul va avea loc - VIDEO

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri pentru presă că Statele Unite ale Americii ”stau de vorbă cu” Coreea de Nord, la o zi după ce a anulat summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - ”toată lumea joacă jocuri” -, relatează The Associated Press.

”Vom vedea în curând unde va conduce asta, eu sper către o pace şi o prosperitate durabilă”, a adăugat el, scrie news.ro.

Citește și: Ministerul Finanțelor reacționează după informațiile apărute în presă! Subordonaţii lui Teodorovici neagă tot

”Vom vedea ce se va întâmpla, ar putea să fie chiar pe 12”, a răspuns Trump, întrebat despre summit, referindu-se la data de 12 iunie, stabilită iniţial.

El a făcut această declaraţie unor jurnalişti, la Casa Albă, înainte să plece ceremonia de absolvire, la Academia Navală.

Citește și: EXCLUSIV! Jocul lui Coldea cu Liviu Dragnea. Rolul lui Kovesi – dezvăluiri care aruncă în aer scena politică! Bomba cu ceas aruncată de Cozmin Gușă

El a subliniat că ambelor părţi le-ar plăcea ca summitul să aibă loc.

”Ei vor foarte mult s-o facă, nouă ne-ar plăcea s-o facem”, a declarat şeful statului american.

Citește și: Euro își ia revanșa în fața leului! Cursurile pieței valutare de vineri, 25 mai 2018

Locatarul Casei Albe a salutat anterior reacţia ”productivă” şi ”călduroasă” a Coreii de Nord, care s-a declarat pregătită în continuare de dialog cu Washingtonul, în pofida anulării summitului foarte aşteptat între liderii celor două ţări, relatează AFP.

”O veste foarte bună primirea declaraţiei călduroase şi productive a Coreii de Nord”, a scris el pe Twitter, la o zi după publicarea unei scrisori adresate liderului nord-coreean Kim Jong Un în care anunţa anularea summitului, denunţând ”ostilitatea” regimului de la Phenian.

Citește și: Vești mari pentru Armata Română! Contractul de sute de milioane a fost atribuit

Guvernul nord-coreean s-a declarat vineri ”dispus să ofere Statelor Unite timpul şi oportunităţile” de a reveni asupra poziţiei cu privire la negocieri ”oricând, în orice format”.

Acest anunţ a fost făcut ca reacţie faţă de anularea abruptă a summitului prevăzut în iunie între cele două ţări, într-o încercare americană de a convinge Nordul să renunţe la armamentul nuclear.

Citește și: EXCLUSIV! Cine va fi viitorul președinte al României? Cozmin Gușă dezvăluie cine se află în spatele lui Dacian Cioloș de fapt

Trump poate pierde ”afacerea” cu Kim, comentează AP.

Locatarul Casei Albe şi echipa sa au tolerat insulte, să nu li se răspundă la telefon şi şi-au aşteptat ore în şir parteneri de negociere care n-au mai apărut, încercând să menţină summitul cu Kim prevăzut în Singapore pe şine.

Citește și: Dovada care răstoarnă spusele Guvernului PSD-ALDE! Ce urmează să se întâmple cu Pilonul II

În pofida unor perspective tot mai slabe şi scepticismului tot mai puternic al consilierilor săi, Trump s-a agăţat, mai întâi, de planul său de a se întâlni cu liderul nord-coreean, încercând să obţină ceea ce a considerat drept un acord nuclear istoric.

El putea să se gândescă la laurii Nobelului.

Citește și: Sumă impresionantă câștigată de Vladimir Drăghia la Exatlon! Ce va face actorul cu banii

Dornic de o realizare îndrăzneaţă, Trump a acceptat, în mai puţin de o oră, deschiderea lui Kim, în martie, faţă de un summit, ignorând avertismentele consilierilor săi experiemtaţi.

Însă joi a stabilit că - pentru moment, cel puţin - reuniunea este un vis diplomatic neîmpărtăşit.

Citește și: Guvernul a pus pecetea! A fost stabilit modul în care vor primi sporuri acești bugetari .

President Trump on whether a meeting with North Korea is still possible: “We’re going to see what happens. We’re talking to them now… They very much want to do it. We’d like to do it. We’re gonna see what happens.” https://t.co/GGxksIYKok pic.twitter.com/7QGr4MjFkq