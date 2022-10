Dr. Florin Mitu (cardiolog): Cu ajutorul meloterapiei se descarcă acele endorfine care ne dau o stare de bine

Uneori, medicaţia poate fi redusă sau chiar înlăturată numai prin efectul sedativ şi relaxant al muzicii, afirmă prof. univ. dr. Florin Mitu, şeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului de Recuperare din Iaşi, care spune că în clinica pe care o conduce se foloseşte meloterapie la pacienţii care urmează diferite programe de recuperare cardiovasculară, potrivit Agerpres.

În opinia acestuia, în funcţie de preferinţele fiecărei persoane, muzica ne poate influenţa viaţa, are efecte mai ales asupra aparatului cardiovascular, are impact asupra sistemului nervos, poate să ne liniştească, să ne creeze o stare de relaxare, de bine."Foarte multe persoane cred că au constatat că atunci când ascultă o muzică plăcută le face plăcere şi se simt mult mai bine, mai relaxaţi. Pe scurt, apare acea stare de bine. În cardiologie, mai ales în programele de recuperare cardiovasculară în multe ţări s-a introdus meloterapia, terapia prin muzică, alături de activitatea fizică, programele de psihoterapie şi de dieta specifică diferitelor boli cardio-metabolice. În România, terapia prin muzică e cam săracă, aş putea spune. Sunt puţine centre medicale unde s-a introdus meloterapia în programele de recuperare cardiovasculară. La noi în clinică folosim meloterapie la pacienţii care urmează diferite programe de recuperare cardiovasculară. Intenţionăm să dezvoltăm aceste programe, pentru că ne-am convins că pacienţii care urmează recuperarea complexă atât în spital, cât şi în clinica noastră au o evoluţie foarte bună", a declarat pentru AGERPRES prof. univ. dr. Florin Mitu, în contextul marcării Zilei internaţionale a muzicii.Aceasta este una dintre puţinele unităţi medicale de profil din ţară unde muzica este folosită în terapia pacienţilor."La noi în clinică meloterapia a fost introdusă în urmă cu 2-3 ani. În urmă cu mai mulţi ani am văzut utilizarea meloterapiei în clinici de recuperare din Europa Occidentală, am văzut asta în câteva clinici din Elveţia, Belgia. Cred că este benefică şi de aceea este necesară extinderea acestui tip de terapie mai ales când vorbim de recuperarea cardiovasculară, persoane care au stări de anxietate, care au diferite comorbidităţi şi care au nevoie de o stare de relaxare, de bine, pe care o dă muzica. Desigur, în patologia cardiovasculară nu e suficientă doar meloterapia, ci şi activitatea fizică, kinetoterapia. Sunt kinetoterapeuţi care utilizează şi meloterapia în programele lor de recuperare medicală", a explicat medicul.Utilizarea în medicină a meloterapiei are efecte foarte bune pentru tratarea oricărei persoane, indiferent de vârstă, mai spune dr. Florin Mitu."Sunt studii care arată că o persoană care ascultă muzică de relaxare, bineînţeles că nu ne referim la orice fel de muzică, nicidecum muzica stridentă, muzica zgomotoasă, dar muzica de relaxare, muzica liniştită, mă refer chiar şi la muzica clasică, Mozart, spre exemplu, sau Haydn, Chopin, ne dă o stare de bine, de relaxare. Nu doar această muzică. Sunt anumite melodii care sunt foarte plăcute, relaxante, care sunt introduse în terapie - nu doar în terapia pacienţilor cu patologie cardiovasculară, ci şi în alte afecţiuni care afectează sistemul nervos central sau periferic", menţionează şeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului de Recuperare din Iaşi.Acesta ne-a explicat cum poate influenţa meloterapia aparatul cardiovascular."Ei bine, în primul rând starea de bine, starea de relaxare pe care o creează muzica poate să ducă la o ameliorare a tensiunii arteriale, a frecvenţei cardiace. Deci o persoană care ascultă astfel de muzică poate avea o frecvenţă cardiacă uşor mai bună. De asemenea, cu ajutorul meloterapiei se descarcă acele endorfine care ne dau o stare de bine. Bineînţeles, aceste efecte se reflectă şi în întregul organism", a spus prof. univ. dr. Florin Mitu.Medicul precizează că aceste efecte nu apar într-o singură şedinţă de meloterapie, ci e nevoie de o cură de câteva zile."Noi în spital procedăm la o cură de 10-12 zile. Ulterior, persoana respectivă poate să folosească şi acasă muzica ce i-a făcut plăcere şi i-a adus o anumită stare de bine şi de confort pe timpul spitalizării. Este bine să asculte în anumite intervale de timp, o jumătate de oră, o oră pe zi. Meloterapia are efect de sedativ, de relaxare şi ne dă acea stare de bine. Cum spun japonezii, starea de bine ţi-o creezi când faci ceea ce îţi place, te bucură, te relaxează. Şi muzica are acest efect sedativ, acest efect favorabil asupra organismului", subliniază dr. Florin Mitu.Atunci când foloseşti muzica pentru ameliorarea stării de sănătate, susţine acesta, nu sunt contraindicaţii de a lua medicamente."Putem să folosim şi tratamentul medicamentos atunci când folosim ca terapie muzica. Uneori medicaţia poate fi redusă sau chiar înlăturată numai prin efectul sedativ şi relaxant al muzicii", a conchis prof. univ. dr. Florin Mitu.*** Ziua internaţională a muzicii (International Music Day) sau Ziua mondială a muzicii (World Music Day) este sărbătorită, în fiecare an, la data de 1 octombrie.