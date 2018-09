Dragnea, despre candidatul la prezidențiale: Am vorbit cu domnul Tăriceanu. Nu trebuie să pronunțăm niciun nume. Se fac analize

Liviu Dragnea susține că se fac analize pentru a se stabili cine va candida la alegerile prezidențiale, menționând că ar trebui să existe un candidat comun al PSD-ALDE.

"Eu am spus în CEx și o spun și public, opinia mea e că trebuie să avem un candidat comun. Eu am experiența din miezul USL, am fost printre cei patru care au făcut USL. Când USL s-a rupt, atunci a câștigat altcineva. Urmează când vom face anunțurile să stabilim cine are cele mai mari șanse. Am vorbit cu domnul Tăriceanu și are mare dreptate. Nu trebuie să pronunțăm un nume acum, dintr-un motiv simplu, că acum se fac analize", a declarat Liviu Dragnea la Antena 3.