Dragoș Damian (Terapia Cluj) trage un puternic semnal de alarmă: 'Va duce la creșterea importurilor unor medicamente mai scumpe!'

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila (PSD), a explicat recent cu cât va crește prețul medicamentelor generice, indexarea prețurilor urmând să se realizeze „foarte curând”, adică „în această lună sau în prima parte a lunii mai” (declarația ministrului disponibilă aici). Explicația oficialului a stârnit unele controverse în spațiul public, însă Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), a intervenit în dezbatere și a explicat de ce indexarea este necesară.

„Se pare ca cineva nu inghite propunerea Ministerului Sanatatii de a indexa preturile medicamentelor fabricate in Romania”, a spus Dragoș Damian, în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO.

Șeful Terapia a explicat tot mecanismul

„Pe considerentul ca “vor exploda” preturile la medicamente si va creste coplata pacientilor cronici, in general in varsta, se incearca a se bloca proiectul Ministrului Alexandru Rafila de a indexa cu 7% respectiv 14% preturile medicamentelor celor mai ieftine, in marea lor majoritate fabricate in tara.

Aceasta indexare este necesara pentru ca odata cu cresterea preturilor la utilitati, materii prime, materiale, resursa umana, etc., medicamentele foarte ieftine devin nerentabile pentru ca au un pret impus de MS.

In tabelul anexat se constata cu exemple concrete ca aceasta indexare nu afecteaza deloc sau aproape deloc efortul de plata al pacientului. In acelasi timp insa aceasta indexare cu procentele propuse de MS dupa discutii cu producatorii va remedia partial rentabilitatea acestor medicamente iar producatorii dn tara le vor putea mentine in portofoliu”, a explicat Damian.

Care este riscul?

„Sigur ca blocarea proiectului si neaplicarea indexarii va obliga in cele din urma producatorii din tara sa scoata medicamentele din nomenclator, fapt care va duce la cresterea importurilor unor medicamente mai scumpe, care intr-adevar vor duce la explozia costurilor cu medicamentele.

Genul acesta de indexare este practicat de foarte multe tari din UE pentru a evita disparitia medicamentelor ieftine. Se merge pe rationamentul ca mai bine se creste un pic pretul pentru a fi pastrate in nomenclator, in loc ca ele sa dispara si sa fie inlocuite de variante mai scumpe”, a concluzionat șeful Terapia.