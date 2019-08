Lider PSD pune tensiunile din coaliție pe seama caniculei: Nu cred că ALDE își permite să facă amenințări

Liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu susţine că, în cadrul Comitetului Executiv al partidului, nu se va discuta despre ruperea coaliţiei cu ALDE, precizând că social-democraţii nu au niciun interes să facă acest lucru, potrivit News.ro.

Întrebat de jurnalişti la intrarea în şedinţa Comitetului Executiv al PSD despre faptul că ALDE a ameninţat cu ruperea coaliţiei şi plecarea de la guvernare, Dumitru Buzatu a răspuns: "Nu ştiu dacă sunt ameninţări, că nu cred că nişte forţe politice responsabile făcând parte dintr-o coaliţie pot să-şi permită lucrul acesta, ameninţări. Cred că mai degrabă este vorba de exprimarea unor opinii, poate şi a unor nemulţumiri care se acumulează pe durata unui an, acum lucrurile sunt ceva mai fierbinţi, e caniculă şi anumite lucruri sunt exprimate în spaţiul public, poate şi din nevoia de a fi prezenţi în această dezbatere, multe lucruri fac parte dintr-un plan al posibilului, al viitorului, nu au o bază reală în ceea ce priveşte discuţiile dintre membrii coaliţiei”.

Liderul PSD Vaslui a fost întrebat şi dacă PSD l-ar putea susţine pe Călin Popescu Tăriceanu la alegerile prezidenţiale şi dacă în şedinţa de luni se va decide ruperea coaliţiei.

"Dacă vorbim teoretic am putea susţine pe oricine, dar deocamdată am luat anumite hotărâri şi trebuie să fim consecvenţi cu hotărârile pe care le-am luat în structurile executive ale partidului. (...) Am putea decide orice, dar nu e vorba de o asemenea discuţie şi noi nu avem niciun interes să rupem coaliţia”, a afirmat Dumitru Buzatu.

Întrebat dacă Viorica Dăncilă ar demisiona din funcţia de premier dacă ALDE iese de la guvernare, liderul PSD Vaslui a spus: “Nu cred că s-a gândit astăzi la chestiunea asta”.

