După coma indusă în timpul bolii COVID, pacienții pot rămâne complet imobilizați

Deși epidemia COVID pare să fi trecut, urmările ei sunt unele dintre cele mai grave pentru pacienții care au suferit forme grave ale bolii ori au necesitat coma indusă pe o perioadă mai lungă de timp.

Pentru a reveni la un mod de viață normal, recuperarea medicală post COVID este absolut necesară, mai ales dacă starea bolii a fost una gravă sau dacă pacientul are o vârstă de peste 65 de ani. Sechelele se estompează greu, creând disconfort, cu impact major asupra calității vieții. Din păcate, tot mai mulți pacienți tineri se prezintă cu probleme majore de sănătate, după ieșirea din faza acută a bolii generate de SARS-CoV2. Pacienții manifestă anxietate, scăderea mobilității, dureri musculare, dificultăți în respirație și, nu în ultimul rând, o stare psihică precară.

Medicul specialist chirurg Dr. Mihaela Nistor, director medical al Spitalului Sfântul Sava pentru Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative, explică cum forme de COVID care au început fără niciun simptom, s-au agravat și au avut urmări greu de surmontat pentru pacienți:

”Pacienții care au stat imobilizați mai multe săptămâni pe durata trecerii prin boală, ajung să aibă atrofieri musculare, cu deficiențe majore de mobilitate, care trebuie remediate cât mai repede.

Este necesar un program special pentru recuperarea post COVID, care include proceduri de kinetoterapie și fizioterapie, oxigenoterapie, completate cu o monitorizare medicală de specialitate, atât pentru plămânii afectați, cât și pentru celelalte boli cronice de care suferă pacientul și care s-ar fi putut agrava pe parcursul infectării cu SARS-CoV2, precum ortopedie, cardiologie, gastroenterologie, urologie, afecțiuni vasculare și neurologice, indiferent de stadiul bolii, până la formele cele mai grave.

Am avut pacienți care, după COVID, aveau mușchii ca o piftie. Nu se puteau mișca, nu se puteau ridica, nici să stea în șezut, fără susținerea cuiva. Chiar acum avem un caz, o pacientă de vârstă medie, care după o comă indusă de două luni, nu mai avea deloc mobilitate de la gât în jos, dar cu programul de recuperare medicală a evoluat foarte bine, acum mergând în baston, cu mersul de lord, cum glumim noi, ca să mai destindem pacienții. Este deosebit de important ca programul de recuperare să se facă pe un fond psihic confortabil, optimist, întrucât efortul pe care pacienții îl depun pentru a-și recăpăta mobilitatea este unul considerabil, iar încurajarea lor permanentă este absolut necesară”.

Pentru ca recuperarea să fie cât mai rapidă și completă, este important ca persoanele care au suferit de SARS CoV 2 să facă investigații medicale complexe, chiar dacă forma a fost una ușoară. Pentru cazurile mai grave, care au lăsat sechele, este necesară recuperarea medicală supravegheată, cea mai bună variantă fiind cea cu internare într-un centru de specialitate.

Dr. Mihaela Nistor spune că, înainte de începerea terapiilor de recuperare medicală, sunt necsare investigații și analize, pentru a nu agrava anumite stări ale organelor, unele poate neștiute:

”La internarea în Spitalul Sfântul Sava, pacientul este examinat de medicii de specialitate, care stabilesc obiectivele de recuperare, în funcție și de recomandările primite la ieșirea din faza acută a bolii COVID. Terapeuții încep, apoi, procedurile de mobilizare, care pot fi pasive, realizate atât de kinetoterapeut, cât și de Kinetec, un echipament extrem de performant aflat în dotarea Spitalului Sfântul Sava, foarte rar întâlnit în alte clinici de recuperare. În recuperarea respiratorie, Spitalul Sfântul Sava realizează proceduri medicale de ventilație noninvazivă, aplicată de o echipă multidisciplinară, care se adresează pacienților cu greutate în respirație și scăderea toleranței la efort de cauză respiratorie. Spitalul Sfântul Sava nu folosește camera hiperbară.

Se face antrenament pentru mușchii inspiratori cu Treshold-IMT, un dispozitiv ce are același sistem de valvă unidirecțională independent de flux, care se deschide odată cu expirul pacientului. Ventilația noninvazivă cu dispozitive CPAP și BiPAP este benefică și are indicații atât la pacienții cu disfuncție sistolică, cât și la cei cu funcție sistolică normală sau cu funcție diastolică. Presiunea este menținuta constantă pe durata ciclului respirator. Poate fi realizată cu un ventilator generator de flux sau un compresor portabil. Indicația utilizării CPAP este, în primul rand, corectarea hipoxiei. Durata necesară în tratamentul edemului pulmonar este sub 6 ore (în medie, 3 ore). CPAP este utilizat la pacienții cu traumă toracică, a căror oxigenare nu se ameliorează după anestezie locoregională și administrare de oxigen.

Pentru echipamentele Bilevel PAP (BiPAP) aflate în dotarea Spitalului Sfântul Sava, indicațiile sunt în insuficiența respiratorie de tip II (acutizarea BPOC), edemul pulmonar cardiogenic care nu raspunde la CPAP, în special la bolnavii care sunt hipercapnici, la pacienții cu insuficiență respiratorie tip I, de altă cauză decât edemul pulmonar acut, conectați la VNI și în sevrajul de ventilator.

Alegerea tipului de ventilator depinde de experiența specialiștilor, echipamentul disponibil, istoricul medical și starea pacientului, precum și de tipul de terapie necesar, dar și de locul in care se aplica terapia.”

Spitalul Sfântul Sava este un centru medical multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kineto și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical. Are 118 paturi avizate, ambulanțe de transport pacienți și, de curând, o ambulanță tip C, dotată cu echipamente și personal specializat pe intervenții de urgență și resuscitare. Fiind un spital ridicat de la zero, condițiile de internare sunt la standarde ridicate, asemănătoare unui hotel de 4*, nicidecum unui spital obișnuit. Numărul atât de mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți care pot fi internați simultan explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată.

Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative din Pantelimon (Ilfov) asigură asistență medicală și monitorizare 24/7 bolnavilor oncologici sau cu alte afecțiuni grave, în faze terminale. Îngrijirile paliative se desfășoară în saloane cu 2 sau 3 paturi.

Spitalul Sfântul Sava acordă servicii de recuperare medicală neurologică, după AVC, postoperatorie, ortopedică, post COVID etc. cu internare, în cele mai bune condiții. Cei 40 de specialiști în kinetoterapie și fizioterapie, masaj terapeutic, lucrează cu pacienții din prima zi de internare, fără pauze în weekend sau în sărbătorile legale, astfel încât exercițiile să aibă continuitate și eficiență, iar recuperarea să fie cât mai rapidă posibil, în funcție de tipologie.

Spitalul Sfântul Sava beneficiază de o ambulanță tip C, dotată cu echipamente de resuscitare și deservită de un echipaj medical specializat în medicina de urgență și o secție cu 18 paturi, cu monitorizare a funcțiilor vitale, în regim de terapie intensivă.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/

http://relansare.spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/