Durata de eliminare a alcoolului din sânge: cât timp trebuie să aștepți înainte de a conduce din nou? Prevederi ale Codului Rutier 2023

În 2020, 12.823 de şoferi români au fost trimişi în judecată pentru că au condus o maşină sub influenţa băuturilor alcoolice. Mulţi dintre românii prinşi băuţi la volan dau vina pe elemente care ţin de involuntariat, dar asta nu îi scuză, iar specialiştii susţin că ei ar trebui să fie atenţi la anumite aspecte.

Ficatul este răspunzător de peste 90% din eliminarea alcoolului din organism. Orice afecțiune la nivelul ficatului va reduce rata de metabolizare a alcoolului. Unele persoane, în special bărbații, au enzima alcool dehidrogenaza și în stomac. La marii băutori, alcoolul este, de asemenea, metabolizat în ficat de enzima citocrom P450IIE1 (CYP2E1).

Ce este important să înțelegem este ca nu putem face ceva anume pentru ca enzima alcool dehidrogenaza să funcționeze mai repede, indiferent de cât de mult alcool trebuie să descompună. Ne putem imagina alcool dehidrogenaza ca pe un tunel cu o singură bandă.

Indiferent câte mașini – câte molecule de alcool – așteaptă să treacă prin tunel (enzima), doar una poate trece o dată. Cu cât bem mai mult, cu atât mai multe molecule așteaptă sa „treacă prin” enzimă, potrivit specialiștilor de la Regina Maria.

În cât timp iese alcoolul din sânge

Viteza de eliminare a alcoolului din sânge mai depinde de vârsta persoanei respective, de alimentele ingerate, dar şi de momentul zilei, ştiut fiind faptul că alcoolul se metabolizează mai repede la sfârşitul zilei, scrie playtech.ro.

În principiu, vorbim de o viteză de eliminare a alcoolului din sânge de 16 mg alcool/100 ml sânge pe oră. Concret, asta înseamnă că un şofer care are o alcoolemie de 1,6 la mie are nevoie de minim 10 ore pentru a ajunge la o alcoolemie zero.

De obicei, cam indiferent de testul utilizat, alcoolul poate fi detectat în aerul expirat pentru o perioadă de circa 24 de ore. Vorbim despre o durată relativ mică, în condiţiile în care alcoolul poate fi detectat în salivă pentru o perioadă de 48 de ore, iar în păr chiar până la 90 de zile.

Medicii susțin că în ceea ce privește persoanele care consumă alcool pe stomacul gol, valoarea maximă a alcoolemiei se atinge în 20-30 de minute. Acest lucru se întâmplă deoarece metabolismul este mai rapid şi alcoolul ajunge mai repede în sânge.

Dacă cel care a consumat băuturi alcoolice are o greutate de 70 de kilograme, iată în cât timp va elimina alcoolul din corp:

un litru de vin se elimină între 7 ore şi 9 ore;

o bere de 500 ml se va elimina în aproximativ 2 ore;

100 ml de lichior se elimină în aproximativ 3 ore şi 10 minute;

100 ml palincă se elimină în aproximativ 4 ore şi 10 minute;

Timpul eliminării băuturilor alcoolice din sânge poate să difere în funcție de gradul de alcool pe care îl conține fiecare

Pedepsele în România pentru alcool

În ceea ce priveşte alcoolemia la volan, specialiştii susţin că există acest prag psihologic de 0,8 mie peste care apare ceea ce se cheamă răspundere penală. Adică, pentru o alcoolemie de până în 0,8 la mie, un şofer ar risca cel mult o amendă şi, eventual, ridicarea permisului.

Pentru o alcoolemie de peste 0,8 la mie vorbim deja de elemente precum trimitere în judecată şi, eventual, chiar condamnare la ani grei de închisoare, mai ales dacă acest consum de alcool la volan duce inclusiv la producerea de accidente cu urmări mai mult sau mai puţin grave.

Potrivit avocaților avoalcool.ro, dacă ai fost depistat conducând sub influența băuturilor alcoolice și fapta constituie contravenție, este important să cunoști faptul că nivelul îmbibației alcoolice îți poate aduce o amendă într-un cuantum mai mic sau mai mare.

Mai mult, dacă fapta constituie infracțiune, în funcție de nivelul îmbibației alcoolice și de strategia de apărare a avocatului, poți obține o pedeapsă mai redusă sau chiar orientată către maximum.