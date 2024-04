E război total pe frontul ucrainean! Rusia susţine că a doboarât şase rachete ATACMS de fabricaţie americană / Foto

Rusia a anunţat marţi că sistemele sale de apărare aeriană au doborât şase rachete ATACMS (Army Tactical Missile Systems) produse în SUA şi lansate de Ucraina în ultimele 24 de ore, relatează Reuters, potrivit news.ro.

Washingtonul a trimis în secret Kievului rachetele cu rază lungă de acţiune ca parte a unui pachet de ajutor militar în valoare de 300 de milioane de dolari, aprobat de preşedintele american Joe Biden la 12 martie, a declarat săptămâna trecută un oficial american.

Trimiterea sau nu a rachetelor ATACMS cu o rază de acţiune de până la 300 km a fost un subiect de dezbatere în cadrul administraţiei Biden timp de luni de zile.

Ministerul rus al Apărării nu a precizat unde au fost doborâte rachetele.

"Zece vehicule aeriene ucrainene fără pilot la bord, şase rachete tactice ATACMS fabricate de Statele Unite şi două bombe de avion ghidate Hammer fabricate de Franţa au fost doborâte de apărarea aeriană", a declarat ministerul.

Serghei Aksionov, guvernatorul Crimeei susţinut de Rusia, susţine că rachetele ATACMS au fost doborâte deasupra peninsulei, care a fost anexată de Rusia în 2014. El a postat pe Telegram o fotografie care arată ceea ce a descris ca fiind submuniţii nedetonate ale rachetelor ATACMS, fără a preciza câte rachete au fost doborâte.

