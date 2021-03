Ecologiștii cer SRI să intervină în scandalul de la Ministerul Sănătății

Partidul Ecologist Roman solicita SRI-ului și autorităților competente sa intervină de urgentă in cercetarea cazului de accesare a Platformei de vaccinare ca atac cibernetic și in egala măsura, de publicare a unor informații secrete, potrivit unui comunicat al formațiunii.

Mai mult, cu aceasta ocazie, consideram necesară o analiza a cadrului legal de angajare a consilierilor onorifici, fisa postului acestora și mai ales legalitatea accesului acestora la informatii cu caracter secret, ce țin de siguranța națională. Este inadmisibil ca după o astfel de situație sa nu existe vinovați și sancțiuni pentru vinovați.

”Este îngrijorător ce se întâmplă! Toată lumea ar trebui sa fie alarmată! Ce face SRIul? Astfel de fapte pot reprezenta acțiuni de spionaj și percepute ca trădare națională! Ministrul Voiculescu și consilierii onorifici implicati trebuie sa răspundă!” a declarat liderul PER, Dănuț Pop.