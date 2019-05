Edi Iordănescu îl ia peste picior pe Șumudică - La 10.000 de metri, mintea îţi mai joacă feste

Antrenorul echipei Gaz Metan Mediaş, Edward Iordănescu, a răspuns, joi, ironiilor formulate de Marius Şumudică, spunând că acesta ar trebui să primească o parte din drepturile TV pentru meciurile din Liga I.

"Eu nu vreau să stric o prietenie care are deja mult timp în spate, cu Şumi, care cred că, ţinând cont că a făcut un drum lung - am înţeles că a dat pe aeroprot declaraţii - cinci, şase ore cu avionul, nu ştiu dacă nu cumva a făcut şi escală. La 10.000 de metri, mintea îţi mai joacă feste şi probabil că atunci când a aterizat a apucat să facă declaraţii pe care eu le tratez ca atare, pentru că eu îl etichetez ca pe un personaj pitoresc, cu multe glume în expunere, în ieşirile lui mediatice. În ciuda faptului că este la mii de kilometri distanţă, este prezent permanent în spaţiul media la noi. Mi-aduc aminte un episod, şi nu e glumă, eram aici, la birou, urmăream un program de specialitate şi vorbea în direct. Am schimbat programul, tot la un canal de specialitate, şi era tot el. Până în ziua de azi nu am reuşit să înţeleg cum era în acelaşi timp în două locuri. Îi place să vorbească, este liber să vorbească, am văzut că este implicat în ceea ce înseamnă problemele fotbalului românesc. El a mai făcut declaraţii în ceea ce mă priveşte când am mers la CFR. A vorbit şi despre contractul meu de la CFR, despre clauza mea de la CFR, a vorbit şi despre posibilitatea ca eu să merg la FCSB. Este implicat total în problemele fotbalului românesc şi cred că fiind atât de prezent, măcar o parte din bugetul ăsta care este alocat de la TV pentru cele 14 echipe poate ar trebui direcţionată şi către el, pentru că face audienţă şi este prezent acolo, continuu", a declarat Iordănescu la Digi Sport.

El a făcut aceste afirmaţii, după ce Şumudică l-a ironizat, joi, la sosirea în România din Arabia Saudită.

"Eu sunt un antrenor mai deschis, aşa, mai , nu sunt cu principii, cu continuităţ, eu sunt un antrenor mai dintr-o bucată, nu sunt unul care să vorbesc mai mult la microfoane şi să fac mai puţine pe teren. E greu ca eu să ajung la FCSB, nu se pune problema, aţi văzut că s-au terminat spray-urile pe la ei, prin Berceni, au cumpărat ăia toate spray-urile ca să scrie pe acolo. Cu tot respectul pentru Gigi, pentru MM, eu vorbesc cu ei, că nu sunt un antrenor ranchiunos. Nu mă duc la , mă duc la el acasă, că e vecinul meu, stăm la două case unul de altul. Nu mă convinge şi nici eu nu pot, e greu să antrenez acolo (n.r. - la FCSB). Am văzut că sunt antrenori care fac compuneri foarte frumoase, aşa, cred că ar putea fi şi şi le stă bine, unul cu princiopii, unul cu... Cred că ăla e tipul de antrenor care ar putea lucra cu domnul Becali", a spus Şumudică, la aeroportul Otopeni, referindu-se la antrenorul formaţiei Gaz Metan Mediaş, pe care Gigi Becali îl doreşte la FCSB.