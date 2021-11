Eduard Novak: Implementarea proiectului 'Liga de Aur' ar putea aduce României între 8 şi 10 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024

Eduard Novak, candidat propus pentru funcţia de ministru al Sportului care a primit aviz favorabil din partea Comisiilor reunite ale Parlamentului, a declarat, miercuri, într-un interviu acordat AGERPRES, că în noul mandat îşi doreşte implementarea unui proiect denumit "Liga de Aur" care ar putea aduce României între 8 şi 10 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

El a explicat că proiectul Liga de Aur va fi bugetat separat, în cadrul acestuia urmând să se regăsească 11 discipline care au cele mai mari şanse de a obţine rezultate importante la Jocurile Olimpice. Conform proiectului, sportivii de la aceste discipline vor intra într-o pregătire centralizată având la dispoziţie cei mai buni specialişti în domeniu.

Novak a menţionat că din punctul său de vedere separarea portofoliului de tineret de Ministerul Sportului este un lucru pozitiv pentru că astfel se poate concentra pe implementarea Strategiei Naţionale pentru Sport, precum şi pe elaborarea unei noi Legi a Sportului.În ceea ce priveşte bugetul Ministerului Sportului pentru 2022, campionul paralimpic la ciclism a dezvăluit că îşi doreşte ca acesta să fie mai mare decât cel al MTS din 2021. El a dezvăluit, de asemenea, că printre federaţiile care vor beneficia de bani de la buget se va afla în premieră şi Federaţia Română de Fotbal.Eduard Novak, candidat propus de prim-ministrul desemnat Nicolae Ciucă, a primit, miercuri, aviz pozitiv din partea Comisiilor reunite pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor şi Senat pentru un nou mandat la conducerea noului minister al Sportului, rezultat în urma decuplării de portofoliul de tineret.Novak a primit 17 voturi pentru şi 5 împotrivă, înregistrându-se totodată şi 3 abţineri.Membru al Uniunii Democrate Maghiare din România din luna august a acestui an, Novak (45 de ani) este campion paralimpic la ciclism şi fost preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism.Începând cu 24 decembrie 2020, Eduard Novak s-a aflat la conducerea MTS în Guvernul Florin Cîţu, demis în urma moţiunii de cenzură adoptată de Parlamentul României la 5 octombrie 2021.AGERPRES: Domnule ministru, în octombrie Guvernul Cîţu era demis, vă aşteptaţi să mai primiţi un mandat la conducerea sportului?Eduard Novak: A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Eu nu vin din politică şi nu cunoşteam această situaţie... mă refer la situaţia în care ţi se decide soarta peste capul tău. Dar mă bucur că până la urmă a ieşit aşa, să primesc un nou mandat şi mă bucur nu atât pentru mine, cât mă bucur pentru viitorul sportului. Pentru că dacă nu reuşim să reformăm acum sportul românesc, atunci cu siguranţă mai târziu va fi mult mai greu. Acum avem încă o şansă, putem să continuăm proiectele începute, adică Strategia Naţională pentru Sport, o nouă Lege a Sportului, un nou sistem de specializarea a antrenorilor şi aşa mai departe... Sunt nişte proiecte mari, dar cred că vom avea suport politic pentru a trece aceste legi.AGERPRES: Ministerul a rămas exclusiv al Sportului după ce portofoliul de tineret a trecut la un alt minister, este mai bine că s-a întâmplat aşa?Eduard Novak: Cred că este mult mai bine acum, pentru că nici denumirea nu era corectă: Ministerul Tineretului şi Sportului. În condiţiile în care bugetarea şi activitatea a fost inversă şi s-au creat foarte multe confuzii, foarte multe frustrări din partea Tineretului, ca să spun aşa. Aşa că eu cred că acum Tineretul îşi va găsi locul alături de Ministerul Familiei, iar noi putem să ne vedem de reformarea sportului, a sportului de performanţă, a sportului de masă şi a sportului în şcoli.AGERPRES: Care sunt informaţiile pe care le aveţi privind bugetul Ministerului Sportului pe anul 2022?Eduard Novak: Nu va fi o sumă mare, dar avem aceste proiecte pe care vrem să le negociem politic. Mă refer la proiectul "Liga de Aur", prin care cele mai importante sporturi să intre într-o pregătire centralizată bugetată, având la dispoziţie cei mai buni specialişti. Aşa că îmi doresc ca acest buget să fie acceptat. De asemenea, din 2022 îmi doresc ca Federaţia Română de Fotbal să fie introdusă în sistemul nostru de finanţare. Pentru că dorim neapărat să finanţăm academiile de fotbal, deoarece fotbalul deţine 50% din sportivii legitimaţi ai României.AGERPRES: Să ne aşteptăm la o scădere a bugetului ministerului ţinând cont că portofoliul de tineret a fost trecut la Ministerul Familiei?Eduard Novak: Anul acesta, din păcate, din cauza pandemiei, am primit cu 2,5% mai puţin decât în anul precedent. Dar am reuşit cumva să compensăm şi acum, la sfârşit, putem spune chiar că avem cu 50 de milioane de lei mai mult decât în 2020, ceea ce este o majorare importantă. Şi aici este inclusă şi dublarea premiilor sportivilor (n.r. - medaliaţii la Jocurile Olimpice de la Tokyo). Pentru anul 2022 îmi doresc un buget şi mai mare decât cel prezent, deoarece avem nişte proiecte clare, care au sustenabilitate şi suntem siguri că vor aduce şi rezultate.AGERPRES: Pentru această Ligă de Aur există un obiectiv în viitorul apropiat?Eduard Novak: Proiectul Liga de Aur, dacă va fi finanţat aşa cum ne dorim noi, atunci cu siguranţă în 2024 ar putea aduce 8-9-10 medalii la Jocurile Olimpice. În Liga de Aur vor fi incluse 11 sporturi, cele care au cele mai mari şanse de a câştiga medalii şi aici mă refer la gimnastică, scrimă, înot, canotaj, box, lupte, haltere şi aşa mai departe.AGERPRES: Halterele se vor afla în proiectul Liga de Aur, ţinând cont de problemele cu dopingul din ultima perioadă?Eduard Novak: Da. E adevărat că au avut probleme din acest punct de vedere, dar eu cred că de anul viitor Federaţia Română de Haltere va fi din nou competitivă şi poate obţine rezultate. Halterele au problemele lor, dar nu ţin neapărat de noi... Este treaba ANAD-ului să îşi organizeze mai bine treaba de control antidoping. Desigur că noi susţinem şi luptăm pentru un sport curat, iar cine nu respectă aceste măsuri să îşi asume răspunderea.AGERPRES: Fotbalul se va afla în Liga de Aur?Eduard Novak: Nu, nu se va află, dar dorim să intre în sistem şi să îl finanţăm special pentru programele foarte bune la nivel de academii de copii şi juniori. Eu cred că academiile, precum cea domnului Hagi sau cea de la Miercurea Ciuc, produc rezultate şi dezvoltarea lor este singura şansă pentru a avea performanţe în fotbal în viitor. Cei de la FRF au venit cu această cerinţă de a primi finanţare, avem o colaborare foarte bună şi cred că dacă reuşim acest parteneriat va fi bine pentru toată lumea.AGERPRES: Când va fi gata Strategia Naţională pentru Sport şi când va fi implementată?Eduard Novak: În luna martie strategia va fi elaborată, pentru că în ianuarie vom începe să scriem noua Lege a Sportului. Pentru că ne dorim neapărat o nouă Lege a Sportului.AGERPRES: Există de câteva zile informaţii privind propunerea de revenire a spectatorilor pe stadioane, de când va fi permis accesul acestora pe arene?Eduard Novak: Şedinţa de Guvern în care trebuiau să se adopte noile propuneri a fost anulată. Trebuia să aibă loc ieri (n.r. - marţi), dar acum relaxarea aceasta privind accesul spectatorilor va intra în proxima şedinţă ... probabil cu noul Guvern, aceasta ar putea avea loc vineri.