Șeful agenției ONU pentru energie nucleară revine: Nivelul radiațiilor la Cernobîl a fost crescut 'în anumite momente', dar acum e 'în limita normală'

Nivelul radioactivităţii în Centrala Nucleară avariată de la Cernobîl, în Ucraina, este ”în limita normală”, a estimat marţi directorul general al Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi, într-o vizită în instalaţie, relatează AFP.

„Nivelul (radioactivităţii) a crescut în anumite momente, când ruşii au adus în zonă echipament greu şi când au plecat”, a declarat Rafael Grossi presei, fără să prezinte cifre precise.

Experţii AIEA urmăresc situaţia la Cernobîl ”zilnic”, a dat el asigurări.

Anterior, șeful agenției atomice a ONU a declarat că nivelurile de radiații de la fosta centrală nucleară de la Cernobîl, scena unor săptămâni de lupte după invazia rusă, sunt "anormale".

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) a transmis că sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal și nu indică depășiri peste valorile normale.

Instalaţia avariată de la Cernobîl a fost ocupată de către armata rusă de la 24 februarie la 31 martie.

