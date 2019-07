Egan Bernal este erou național în Comunbia, după ce a câştigat Turul Franţei 2019

Egan Bernal a câştigat Turul Franţei 2019, fiind cel mai proaspăt erou naţional în Columbia. Venit aproape de nicăieri, având în vedere istoricul lui în marile competiţii pe etape în ciclism, sud-americanul a câştigat absolut meritat tricoul galben la Paris, potrivit Mediafax.

El este deja un nou fenomen propus de sportul mondial! În primele două săptămâni în Marea Buclă, columbianul a fost precum un copil ascultător, care nu a ieşit din cuvântul părinţilor, în cazul de faţă şefii de la Team Ineos. A încercat să nu piardă timp, să rămână în grupul marilor favoriţi şi să-şi aştepte momentul potrivit. Nici nu avea cum să fie în „ofenisvă”. Team Ineos a venit în Turul Franţei cu doi ciclişti capabili să câştige, Bernal şi Geraint Thomas, dar ultimul era în postura campionului en-titre. Aşadar, în niciun caz britanicul nu putea fi atacat, cel puţin până când munţii n-ar fi decis cine este mai puternic.

Citește și: Câtă incompetență la Caracal! Cine a descoperit, de fapt, locul de unde a sunat Alexandra

Victoria s-a „născut” în Alpi la peste 2.000 de metri, unde Bernal s-a simţit în mediul lui

În Pirinei, Thomas a pierdut vreo 30 de secunde în raport cu Bernal. Columbianul dăduse primele semne că este mai puternic, dar el s-a simţit cu adevărat în mediul lui în Alpi, unde s-a ajuns frecvent la peste 2.000 de metri altitudine. Acolo, Egan l-a lăsat pe Thomas să atace primul. Britanicul nu a avut însă picioarele necseare pentru a face diferenţa. Astfel, i-a venit rândul lui Egan să-şi încerce şansa. Nu a ratat momentul şi s-a dezlănţuit, i-a lăsat spectatori pe toţi rivalii. A dat recital pe Col de l'Iseran, când s-a ajuns la 2.770 de metri altitudine. Atunci, lucrurile au devenit foarte clare: Bernal este cel mai bun!

Lui Geraint Thomas nu i-a rămas decât să-i aprecieze calităţile sud-americanului, să-şi scoată pălăria în faţa lui şi să accepte pe final că a devenit ”secund”. Fostul câştigător a reacţionat, evident, cu foarte mult fair-play, spulberând practic toate speculaţiile, conform cărora se vor naşte tenisuni în echipă, aşa cum s-a întmplat în 2012 cu Bradley Wiggins şi Chris Froome. Ultimul a arătat pe şosea că este mare tare decât Wiggins, dar a fost nevoit să accepte ordinele de echipă şi să-l ajute pe Sir Bradley să ajungă primul la Paris.

„Nu vreau să pun presiune asupra băiatului (n.r. referire la Egan Bernal), dar are 22 de ani şi vreo 10 ani în faţa lui, aşadar ar putea deveni unul dintre cei mai buni ciclişti din toate timpurile. Froome este probabil cel mai bun ciclist în Marile Tururi în momentul de faţă, cu recordurile şi coerenţa lui, dar cred că Egan poate fi la fel de bun sau chiar să îmbunătăţească performanţele”, a declarat Geraint Thomas după terminarea Le Tour 2019.

Citește și: Fosta iubită a lui Radu Mazăre, unsă șefă la MAI! Numire-cheie la Interne

Şeful de echipă l-a descris „noul Froome”

Şi apropo de comparaţia cu Chris Froome, Dave Brailsford, managerul Team Ineos, chiar l-a descris pe Bernal ca fiind „noul Chris Froome”.

„Cu cât este mai dificilă cursa, cu atât devine mai bun. Pentru un concurent de Mare Tur, capacitatea de a rezista oboselii este unul dintre cele mai mari avantaje. La 33, 34 ani, Geraint şi Chris vin spre amurgul carierei lor. Am vrut un nou Chris Froome, practic. Aşadar, provocarea mea a fost să-l găsesc. Mi-a luat 2 ani să-i urmăresc pe toţi cicliştii tineri mi-a plăcut aspectul lui Egan. A trebuit să aştept un an şi apoi am reuşit să negociez pentru a-l aduce”, a spus Brailsford, conform „The Guardian”.

Deşi acum pare greu de crezut, Egan Bernal s-a „călit” inclusiv pe drumurile din România în tentativa de a deveni cel mai bun în Turul Franţei, reuşind să câştige Turul Bihorului în 2016 şi Turul Sibiului în 2017 cu etapă adjudecată la Bâlea Lac. Dragostea pentru ciclism a fost alimentată de tatăl său, iar prima bicicletă a columbianului a avut culoarea galbenă!

La festivitatea de premiere pe Champs-Elysees, Egan a ţinut să mulţumească Italiei. El şi-a îmbunătăţit performanţele la echipa Androni Giacottoli, cu care de altfel a şi venit în România. Team Ineos l-a angajat pe 5 ani şi a început să-l şlefuiască pentru a deveni şi mai mult. Rezultatele au fost la excepţional încă de la prima lui participare într-un Mare Tur. Acest succes a venit după ce Bernal a mai câştigat în acest an Paris – Nice şi Turul Elveţiei.

„Acesta este momentul în care Columbia ar putea deveni una dintre cele mai mari naţiuni de ciclism din lume”

Citește și: Fosta iubită a lui Radu Mazăre, unsă șefă la MAI! Numire-cheie la Interne

Rezultatul în Turul Franţei este uriaş pentru Egan Bernal, dar şi pentru Columbia. „Acesta este momentul în care Columbia ar putea deveni una dintre cele mai mari naţiuni de ciclism din lume. Ar putea să devină cam ceea ce reprezintă Brazilia este la fotbal. Succesul lui Egan din Turul Franţei poate ajuta să se întâmple acest lucru”, a mai spus Brailsford.

La 22 de ani, Egan Bernal a devenit cel mai tânăr câştigător al Turului Franţei din ultimii 10 de ani. Sigur, mai sunt voci avizate, care se întreabă care ar fi fost rezultatul final cu Chris Froome şi Tom Doumulin la start? Ambii s-au accidentat şi au ratat ediţia din acest an. Ce s-ar fi întâmplat dacă Pinot nu s-ar fi accidentat? Dacă etapele 19 şi 20 nu ar fi fost scurtate?

Răspunsul l-au oferit chiar columbienii: „Norocul este întotdeauna o parte importantă a unei competiţii atât de complexe, atât de solicitantă din punct de vedere fizic şi mental, într-o întrecere în care poţi pierde totul într-o secundă. Tot ce contează este faptul că Egan Bernal este primul columbian care a câştigat tricoul galben la Paris. Şi acest lucru nu va fi uitat niciodată!”.