El este PRIMUL jurnalist pe care l-a sunat Liviu Dragnea: 'Da, nu aș fi scris/spus asta, dacă nu ar fi făcut-o, în direct, Carmen Dan

Liviu Dragnea a ieșit, după 2 ani și două luni, din pușcărie, iar primul jurnalist pe care l-a sunat a fost Victor Ciutacu, de la România TV.

”Da, am vorbit cu Liviu Dragnea. Da, m-a sunat el. Da, nu as fi scris/spus asta daca nu ar fi facut-o, in direct, Carmen Dan. Cu exceptia faptului ca ma bucur pentru el, nu am avut nimic special de zis. Ceea ce am avut sa-i spun a auzit de la mine. Demult, cand el era pe cai mari, iar cei care se disociaza azi de el il asteptau umili la usa studioului meu sa-i spuna cat de genial a fost in emisiune. Si sa se ceara la bagat in seama”, a relatat, pe Facebook, Victor Ciutacu.

