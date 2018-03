El știe verdictul în cazul REVOCĂRII șefei DNA: 'S-au prins şi americanii, şi preşedintele Iohannis, dar s-a luat hotărârea să o mai ţină acolo un an' / VIDEO

Laura Codruța Kovesi ar putea fi revocată din fruntea DNA! Tudorel Toader i-a cerut președintelui Klaus Iohannis demiterea acesteia, iar CSM, cu un aviz consultativ, nu a fost de acord. Sebastian Ghiță consideră că Iohannis nu o va revoca pe Kovesi, în ciuda faptului că ”s-au prins şi americanii şi preşedintele Iohannis, dar din diverse considerente, cred eu că s-a luat hotărârea să o mai ţină acolo un an”.

”Eu vă spun fără ură şi fără părtinire. Am explicat cazul meu multor directori şi prieteni, politicieni, colegi din alte Parlamente din Europa şi miau spus „Sebi, înţelegem, credem, vedem dar să spunem ceva… are tipa o imagine extraordinară. Va fi foarte greu să… chiar şi să daţi puţin la o parte vopseluţa…”. Serviciul, agenţiile de PR, reţeaua Monicăi Macovei… sunt mulţi care au lucrat la… şi mai are doar un an… S-au prins şi americanii şi preşedintele Iohannis, dar din diverse considerente, cred eu că s-a luat hotărârea să o mai ţină acolo un an.”, i-a spus Ghiță lui Ion Cristoiu într-un interviu.

