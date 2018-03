Elena Udrea, dezvăluiri despre copilul pierdut: Cum a ajuns în această situaţie - 'am făcut câteva exagerări'

Fosta blondă de la Cotroceni, Elena Udrea, trece prin clipe cumplite. Plecată în Costa Rica, Udrea a avut parte de o veste teribilă. Însărcinată cu gemeni, aceasta i-a pierdut pe unul dintre aceştia. În direct la România TV, fostul ministru a spus cum s-a ajuns într-o asemenea situaţie.

Citește și: Fostul lider PSD se implică într-un nou proiect: Ce pune la cale Adrian Năstase

"Mă bucur că sunt bine. Sarcina evoluează bine acum. Am făcut câteva exagerări. Am călătorit, am făcut mişcare. Probabil că efortul exagerat a fost cauza. S-au prins amândoi copiii, dar am fost prea activă", a explicat Udrea care crede că dacă stătea în România ar fi putut evita această problemă majoră.

Citește și: Cum arată noile monede lansate de BNR: Au intrat de la începutul săptămânii în circulație

"Sunt pregătită să mă întorc în România. Clima e mult mai prietenoasă, e mai multă linişte, dar eu sunt obişnuită în România. Cred că îmi era mai bine dacă această complicaţie mă prindea la mine acasă", a mai spus Udrea.