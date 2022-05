Elena Udrea iese la atac pe Facebook: Cum au luat acești judecători o decizie atât de ilegală? Ramâne să aflăm ce s-a întamplat de fapt pe 7 aprilie

Aflată în arest în Bulgaria, unde a fost prinsă după ce a fugit la scurt timp după condamnarea în dosarul Gala Bute, Elelena Udrea s-a pus pe scris. Într-o postare pe FB, fostul ministru explică de ce dosarul în care a primit sentința ar fi trebuit rejudecat.

"Sunt 46 de zile de cand sunt arestata ilegal, ca urmare a unei halucinante decizii a ICCJ, prin care mi s-a respins contestatia in anulare doar MIE dintre toate dosarele similare ( Sova, Pop, Nita, Valcov, Bica, etc), si mi s-a refuzat doar mie dreptul de a fi rejudecata legal in dosarul Gala Bute.

Din motive inexplicabile juridic, 4 din 5 judecatori au decis in cazul meu sa incalce decizia CCR, care sta la baza tuturor acestor contestatii, si sa se contrazica cu ceea ce ei insisi au spus in celelalte cazuri, care toate sunt acum in rejudecare, iar cei implicati sunt toti evident in libertate. Si daca ar vrea sa isi justifice schimbarea de macaz prin aplicarea deciziei CJUE din 21.12.2021, tot nu ar putea deoarece aceasta prevede ca judecatorii pot sa nu tina cont de deciziile CCR, daca “ exista un risc sistemic de impunitate ( nepedepsire) prin prescriptie”. Trec peste toate argumentele constitutionale prezentate de specialisti, de ce aceasta decizie nu poate fi aplicata, si ma rezum la analiza raportata la cazul meu. Evident ca nu putem vorbi de risc sistemic de impunitate, cand este in discutie un singur dosar in care decizia CCR mai putea fi aplicata in Romania in dosarul Gala Bute. Sistemic inseamna categorii intregi de persoane sau fapte, iar despre prescriptie nu poate fi vorba ea intervenind pentru fapte de care sunt acuzata, peste cel putin 4 ani. Cum au luat acesti judecatori o decizie atat de ilegala? Ramane sa aflam ce s-a intamplat de fapt pe 7 aprilie.

In concluzie, am fost condamnata ilegal la fond pentru ca:

a) completul de 3 judecatori era nespecializat.

b) din complet a facut parte Florentina Dragomir, care NU indeplinea conditiile legale pentru a fi judecator, sigur… in Romania nu conteaza daca un judecator nu a depus juramantul de credinta, in schimb in Grecia si Italia hotararile date de F. Dragomir au fost considerate ilegale, iar cei din Bulgaria au cerut detalii despre aceasta judecatoare la termenul trecut din Sofia.

c) am fost condamnata in apel de un complet de 5 judecatori nelegal constituit. CCR a constatat prin decizia 685/2018 ca cel putin unul dintre judecatori, Presedintele Completului, a fost numit cu incalcarea grava a legii, adica pus cu mana si nu tras aleatoriu la sorti. Cum acesta era si Presedintele Sectiei Penale, adica seful celorlalti 4, este evident ca ceea ce decidea el, asa ramanea, iar el “zicea” ce era scris in plicurile galbene care ajungeau la Inalta Curte.

d) mi s-a respins in mod halucinant contestatia in anulare, luandu-mi-se dreptul de a fi rejudecata legal. Nu exista niciun text referitor la speta mea, din legi speciale, din codul penal, codul de procedura penala, decizii CCR, decizii CJUE, CEDO, care nu fi fost incalcate. Daca asta se intampla in cel mai vizibil si cunoscut dosar din Romania “Gala Bute”, ce o fi in celelalte? Ce se intampla cu Justitia din Romania? Specialistii in drept, procurorii si judecatorii de buna credinta, avocatii si profesionistii adevarati din conducerea Ministerului Justitiei, CSM, ICCJ, sunt multumiti si linistiti cu situatia asta?", se precizeaz[ ]n postarea de pe pagina Elenei Udrea.