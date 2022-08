Elena Udrea intră la rupere după acuzațiile lui Murad la adresa procurorilor care ar apăra mafia imobiliară: Povestea cu haosul dezvoltării de neoprit

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, intră tare după ce omul de afaceri Mohammad Murad a acuzat că procurorii din Constanța protejează mafia imobiliară.

Am văzut apelul lui Mohammad Murad, cel mai mare operator de turism de pe litoral, și cred că si din România, cel puțin dupa numărul de locuri de cazare, prin care cere oprirea construcțiilor ilegale in stațiunile din sudul litoralului. Povestea cu haosul dezvoltării urbanistice pe litoral e veche si, din păcate, de neoprit. Adică, in timpul mandatului meu de ministru am făcut doua lucuri:

- am dat o ordonanța de urgenta prin care am demolat inclusiv hoteluri construite ilegal, pe plaja, cu tot circul de rigoare in 2010, 2011;

- am pornit realizarea unei strategii de dezvoltare a litoralului, cu scopul de a stabilii limitele in care se poate construi pe litoral, condițiile pentru a demola construcțiile ridicate deja. Legat si de specificul fiecărei stațiuni, in funcție de care sa fie aprobate puz-urile. Adica, stațiuni de tineret, stațiuni preponderent de familii, stațiuni cu specific balnear etc;

Aceasta strategie de dezvoltare a litoralului românesc, era aproape finalizata atunci când am plecat eu de la Guvern, in februarie 2012!!!

La ce au lucrat specialiștii din turism, urbanism si construcții din minister, dar si din afara lui, operatori din turism, agenți economici de pe litoral, autorități publice locale din stațiunile turistice, etc.?? Cu siguranța exista pe undeva, terminata sau nu.

Domnul ministru al Turismului, pe care profit de ocazie să îl felicit pentru curajul de a-si asuma folosirea brandului turistic al României făcut in mandatul meu, celebra “frunza” singurul brand profesionist făcut vreodată pentru România, si chiar pe bani europeni, ar putea prelua aceasta strategie, extrem de ampla, de complexa si temeinic realizata, si sa o finalizeze daca nu este finalizata.

Litoralul românesc are nevoie chiar si acum, atât de târziu, de un astfel de proiect care sa stabilească cum se dezvolta in continuare, începând de la Corbu si pana la Vama Veche.