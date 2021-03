Elena Udrea, la ÎCCJ: 'Singura soluție pentru a obține achitările, pe care eu cred că le merit, este să mă prezint în fața instanței'

Contestaţia DNA la decizia Curţii de Apel Bucureşti de a respinge cererea de plasare a Elenei Udrea sub control judiciar este judecată joi la Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie. Fostul ministru a ajuns la ÎCCJ și a făcut câteva declarații.

„Nu contează cine e în complet. Eu m-am întors în țară, având dosare pe rol. M-am întors în țară special să particip la judecarea acestor dosare, pentru că eu cred că singura soluție pentru a obține achitările pe care eu cred că le merit, cred că sunt legale, este să mă prezint în fața instanței. M-am prezentat timp de doi ani la fiecare termen. Cât privește că m-am exprimat în fața presei și am criticat decizia pe fond, în continuare consider că este o decizie profund ilegală, profund imorală și nedreaptă și nu consider că am încălcat cu ceva independența justiției”, a spus Elena Udrea.