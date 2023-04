Elena Udrea, poveste cu tâlc pentru Klaus Iohannis. Pățania lui Băsescu, la final de mandat/ Video

Din spatele gratiilor, Elena Udrea a oferit un interviu jurnalistei Anca Alexandrescu, de la Realitatea Plus. Udrea poveștește cum l-au părăsit șefii din serviciile secrete pe Traian Băsescu, în ultimul an de mandat și explică că o soartă similară riscă să aibă și Klaus Iohannis.

Redăm parte din interviul oferit de Elena Udrea:

Anca Alexandrescu: Ma intorc la perioada cand lucrati cu Basescu, s-a spus ca ati deranjat sistemul. Am discutat cu mai multe persoane care stiu exact ce s-a intamplat, mi-au confirmat ca de asta ati deranjat sistemul, pentru ca dvs veneati si spuneati un alt adevar. De la un anumit moment Basescu ati spus ca nu v-a mai ascultat. De ce nu l-a schimbat pe Florian Coldea Basescu atunci cand a avut sansa sa o faca?



Elena Udrea: N-a mai putut. Nu mai avea puterea, va spun ce se va intampla si cu Iohannis, sa speram ca are suficienta inteligenta cat sa invete din experienta de dinainte. Era prea tarziu, nu te mai asculta nimeni. N-a mai vrut Maior. Basescu nu putea sa-l schimbe singur. A fost acolo o disputa constitutionala daca presedintele care l-a propus pe Coldea poate sa-l revoce. Opiniile, deja Statul Paralel era peste tot, preluase CCR ICCJ. Spunea ce trebuia. Era pe finalul mandatului lui Basescu, cine mai asculta ce spune Basescu?! I s-a spus ca nu are posibilitate sa il revoce si ca doar propunerea o face presedintele, revocarea de Maior. Presedintele a vrut sa mearga in Parlament sa-i revoce pe amandoi. Era prea tarziu, la guvernare nu mai era PDL. Majoritatea din parlament era PSD-PNL. Cine-i mai trecea lui Basescu revocarea lui Maior si a lui Coldea?



Anca Alexandrescu: Pai PSD-PNL au castig alegerile prin lupta impotriva sistemului...



Elena Udrea: In 2012 era lupta impotriva lui Basescu, nu a sistemului.



Anca Alexandrescu: Ponta nu zicea ca e impotriva sistemului?



Elena Udrea: Impotriva sistemului adica a lui Traian Basescu pentru ca sistemul statului paralel era bine. Ponta e finul lui Maior, deci era... sa fiu cinstita sa spun ca nu era agreat de Florian Coldea care avea alte planuri pentru presedintia Romaniei nu-l agrea pe....



Anca Alexandrescu: Pe cine avea in plan?



UDREA: Eu cred ca ei au cautat. Parerea mea e ca in 2013 cand... ma intorc, pornesc de la o intrebare sau un comentariu vazut la tv: las-o pe Udrea, isi merita soarta pentru ca si ea facea parte din Statul Paralel. Nu. Din Statul Paralel n-au facut parte politicieni. Statul Paralel s-a raportat la politicieni in 2 feluri: i-a folosit, s-a folosit de ei.