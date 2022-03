Elena Udrea trage cu tunul în 'băsiștii' care s-au dezis de Traian Băsescu: vă dau și câteva nume! Total lipsiți de caracter

Fostul ministru Elena Udrea îi înfierează pe foștii ”băsiști”, care acum s-au dezis de Traian Băsescu, după ce a fost declarat turnător la Securitate. Elena Udrea l-a nominalizat pe Teodor Bachonschi, dar a precizat că există și alți politicieni ajutați de Băsescu, care acum se dezic de fostul președinte.

“M-am referit la fostii parteneri din politica ai fostului presedinte. Am refuzat initial orice solicitare a presei de a comenta situatia dar am fost foarte dezamagita sa vad cum unii fosti politicieni importanti, care erau in trecut apropiati de presedinte si chiar ajutati de acesta sa ocupe diferite functii, s-au dezis acum de el, in urma deciziei de colaborare, un exemplu fiind Teodor Baconschi, dar si alti fosti colegi din politica. Ii consider lipsiti de caracter si sigur nimeni nu le va mai da o a alta sansa in cariera asa cum le-a dat Traian Basescu.

Nu cunosc dosarul si nu comentez decizia judecatorilor ci doar atitudinea total lipsita de onoare a unor fosti colegi din politica. Mai degraba, consider ca legea dupa care a fost judecat este o lege depasita, o lege total lipsita de relevanta pentru societate astazi, la 33 de ani de la caderea Regimului creat de Nicolae Ceausescu.

Mult mai important decat cine sunt ‘turnatorii’ de acum 50 de ani, cine a colaborat cu acel regim, pentru societate azi cred ca este cine sunt ‘turnatorii’ zilelor noastre, cei care s-au pus de bunavoie la dispozitia ‘statului paralel’ facand denunturi mincinoase pentru a scapa liberi si cu averile facute cu statul neatinse, distrugand fara scrupule vieti si cariere. Si va dau doar cateva astfel de exemple, chiar cele reprezentative pentru fenomenul turnatoriilor ultimilor ani: Pescariu, Urdareanu, Socol”, a declarat Elena Udrea, pentru LumeaJustiției.