Emanuel Ungureanu, de la USR-PLUS, spune că a descoperit MAFIA din Sănătate: 'Uitaţi domnule Câţu, la Buzău. Pe moşia lui Ciolacu'

Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu afirmă că aproape 4.000 de persoane din comuna Merei, judeţul Buzău, au rămas fără medic de familie "cu complicitatea unui primar PSD" care ar fi reziliat contractul pentru spaţiul unde se afla cabinetul, iar ulterior l-ar fi refăcut, însă a fost suspendat contractul cu Casa de Asigurări. Ungureanu susţine că a vorbit cu preşedintele CNAS, Adrian Ghoeorghe, care l-a asigurat că va trimite un control la Casa judeţeană. "Se întreba la un moment dat Câţu unde este MAFIA din Sănătate. Uitaţi domnule Câţu, la Buzău. Pe moşia lui Ciolacu", arată deputatul.

"Mafie la Buzău! 4000 de pacienţi lăsaţi fără medic! Cu complicitatea unui primar PSD din comuna Merei, judeţul Buzău, 3875 de pacienţi au rămas astăzi fără medic de familie! Schema de tip mafiot este simplă. Primarul a reziliat acum câteva săptămâni contractul pentru spaţiul unde funcţiona cabinetul doamnei doctor Uşurelu, un medic dedicat care slujeşte bolnavii de peste 42 de ani şi este iubită de toţi pacienţii", a scris Emanuel Ungureanu pe Facebook.

El a arătat că "pretextul rezilierii" a fost cel al renovării spaţiului.

"După ce a reziliat contractul, primarul a trimis vorbă în sat că pacienţii doamnei Uşurelu ar trebui să se transfere la un alt medic, pilă de-a lui. Dar cum poţi transfera 4000 de pacienţi peste noapte?Pacienţii s-au înfuriat şi au tăbărât peste primar. Primarul s-a speriat, a refăcut contractul de închiriere, dar mizeria a lăsat consecinţe, suspendarea contractului cu Casa de Asigurări Buzău s-a produs, abuz care s-a comis şi cu largul concurs al conducerii Casei Judeţene de Asigurări Buzău", a susţinut deputatul USR PLUS.

Potrivit acestuia, la Casa de Asigurări Buzău candidaţii au luat note de 2 şi 3 la concursul pentru postul de director general.

"Nu ştiu dacă Marcel Ciolacu ştie ceva despre manevrele de tip mafiot ale primarului PSD de la Merei. Voi afla curând. Cert este că, de mâine, 3875 de buzoieni au rămas fără medic de familie. Eu am aflat de nenorocire ieri, când m-au sunat: doamna doctor Uşurelu, asistenta medicală Enache, un om foarte iubit în comună şi un deputat PSD, disperat şi el de grozăvia comisă de colegul lor primar. Am vorbit imediat cu şeful Casei Naţionale de Asigurări, domnul Adrian Gheorghe care mi-a promis că trimite la Casa de Asigurări Buzău un control, urgent. Şi ca totul să fie ca în filmele cu mafioţi până la capăt, o oarecare doamnă Anghel de la Casa Judeţeană din Buzău s-a arătat supărată de faptul că am sunat-o să o avertizez că îi mănâncă pe toţi DNA dacă se dovedeşte că sunt complici cu primarul PSD ticălos", a afirmat Ungureanu.

El a adăugat că va merge, în zilele următoare, la Merei, pentru a discuta cu oamenii.

"Se întreba la un moment dat Câţu unde este MAFIA din Sănătate. Uitaţi domnule Câţu, la Buzău. Pe moşia lui Ciolacu", a conchis deputatul.