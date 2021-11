Emma Răducanu, cerută în căsătorie la Londra

Royal Albert Hall din Londra a oferit duminică scena potrivită pentru prima apariție a britanicei Emma Răducanu pe teren propriu, după uimitorul ei triumf de la US Open. Ea s-a prezentat în fața propriilor suporteri, jucând un meci demonstrativ împotriva româncei Elena Gabriela Ruse.

Devenită una dintre cele mai comercializabile sportive din lume, Emma Răducanu a fost atracția numărul unu într-un eveniment demonstrativ care a propus și alte nume interesante.

A fost primul ei meci pe teren propriu din iulie, de la debutul ei de vis de la Wimbledon, încheiat cu un abandon în turul al patrulea, în fața australiencei Ajla Tomljanovic, din cauza unor dificultăți respiratorii.

De data aceasta, a fost un meci lejer, mai mult un schimb de lovituri cu prietena și partenera ei de antrenament Ruse, aflată pe locul 85 în lume. Cele două au încântat spectatorii prezenți în sala veche de 150 de ani, cu câteva raliuri și glume captivante, un tânăr fan strigând "Emma, vrei să te căsătorești cu mine".

Pentru a completa spectacolul, Ruse i-a dat racheta unui băiat de mingi care a făcut câteva schimburi cu Răducanu și chiar a câștigat un punct în fața acesteia, cu o lovitură ingenioasă.

Ruse a evitat să-i strice petrecerea lui Răducanu, iar favorita gazdelor s-a impus cu 6-3, 7-6.

Munca serioasă încep din nou pentru Răducanu și pentru noul ei antrenor Torben Beltz, britanica urmând să se pregătească pentru turneul australian care se apropie și de la care fanii au mari așteptări.

"A fost extraordinar să joc acasă, în fața tuturor celor de aici", a declarat Răducanu, citată de Reuters. "Mi-am început pre-sezonul săptămâna aceasta, marți. Am făcut mult fitness, dar nu atât de mult tenis, așa că am avut emoții când am venit să joc în fața tuturor."

Un an pe care ea îl descrie ca fiind "suprarealist" se pare că se va încheia cu câștigarea prestigiosului premiu BBC Sports Personality.

Iar despre perspectivele sale pentru anul viitor, Răducanu a spus că încă mai are multe de învățat.

"Așteptările mele de la mine sunt să continui să mă perfecționez, vreau să privesc înapoi la sfârșitul anului și să văd că am făcut progrese în diferite domenii", a spus ea.

"Știu că va fi nevoie de multă răbdare pentru a ajunge acolo unde vreau să fiu. Este vorba de a construi robustețe din punct de vedere fizic. Va fi primul meu an calendaristic complet în circuit, va fi o experiență deosebită să joc un program integral. Sunt încă destul de tânăr. Voi învăța și voi deveni mai bună".