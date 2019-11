Enel va majora cu 100 de milioane de euro investiţiile în sectorul de distribuţie din România

Trimisul special al AGERPRES George Coman transmite: Grupul Enel a decis să majoreze cu 100 de milioane de euro bugetul de investiţii pentru sectorul de distribuţie din România al companiei pentru perioada 2020-2022, astfel că acest buget va ajunge la suma de aproximativ 400 de milioane de euro, a afirmat marţi directorul financiar al Enel Group, Alberto de Paoli.

"Am decis să majorăm investiţiile în distribuţie în România cu 100 de milioane de euro. În distribuţie vom ajunge la 400 de milioane de euro pentru a ne conforma regulilor 'RAB in - RAB out' (o obligaţie a companiei de investiţii în active noi la finalul amortizării altor active, n.r.)", a precizat Alberto de Paoli, la finalul prezentării planului strategic al companiei pentru perioada 2020-2022.

Directorul financiar al Enel Group a adăugat că alţi 100 de milioane de euro vor fi investiţi în activităţi legate de clienţi, printre beneficiarii investiţiei numărându-se Enel X şi infrastructura de încărcare electrică.

"De asemenea, vom investi 100 de milioane de euro în activităţile legate de clienţi - Enel X, inclusiv infrastructură de încărcare electrică", a precizat Alberto de Paoli.

Citește și: Tranzacţii de 116 milioane de lei DERULATE marţi pe Bursa de la Bucureşti

Pe de altă parte, directorul executiv al Enel Group, Francesco Starace, a precizat că cifrele din planul pe următorii 3 ani sunt indicative, nu angajamente.

"Modul în care investim în final nu depinde neapărat de faptul că am decis să punem x bani în Argentina, y în Brazilia şi z în România. Depinde de cât de competitive sunt ratele de rentabilitate ale fiecărui proiect atunci când ajunge la maturitate. De exemplu, în mod constant am subestimat sumele pe care urma să le investim în Statele Unite şi în mod constant am investit mai mult pentru ca SUA ne-au prezentat mereu proiecte şi oportunităţi mai bune ca alte ţări. Deci cifrele din plan sunt indicative, nu sunt angajamente", a menţionat Francesco Starace.

Investiţiile în reţele sunt printre priorităţile grupului Enel pentru următorii 3 ani, care a anunţat marţi investiţii totale de 28,7 miliarde de euro pe pieţele pe care operează, dintre care 41% sunt dedicate investiţiilor în reţele.

Enel România este unul dintre cei mai mari investitori privaţi în domeniul energetic, cu operaţiuni în sectorul distribuţiei şi furnizării de electricitate şi al producţiei de energie electrică din surse regenerabile. Companiile E-Distribuţie operează reţele cu o lungime totală de aproximativ 128.000 de kilometri în trei dintre cele opt zone de reţea ale ţării: Muntenia Sud (inclusiv Bucureşti), Banat şi Dobrogea, cu o treime din piaţa locală de distribuţie.