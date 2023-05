Englezii au dejucat o lovitură de stat în Moldova. Gruparea paramilitară era condusă de un fost șef al Poliției moldovene

Un fost șef al poliției din Republica Moldova care locuiește la Londra recrutează o forță paramilitară pentru a da jos guvernul președintelui Maia Sandu în vederea instalării la Chișinău a unei puteri pro-Kremlin, afirmă un raport primit de ministerul britanic de Externe și obținut de jurnaliștii de la The Times.

Situația a fost prezentată pe pagina sa de Twitter de către Maxim Tucker, autorul articolului din The Times, acesta citându-l inclusiv pe președintele Comisiei pentru apărare din parlamentul britanic, Tobias Ellwood, care a declarat că este „de neînțeles” de ce Marea Britanie nu l-a extrădat pe fostul șef al poliției moldovene.

Sandu has accused his group of destabilising the country. “They want power so badly that they promise Moscow to stage a coup d’état and install a government through which Russia can use our country in the war [against Ukraine],” she said.



