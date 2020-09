E.ON a derulat proiecte de responsabilitate socială de un milion de euro în 2019

E.ON România a derulat, anul trecut, proiecte de responsabilitate socială în valoare totală de circa un milion de euro, potrivit Raportului de sustenabilitate al companiei.

Cei peste 700 de voluntari, angajaţi ai companiilor Grupului E.ON implicaţi, au dedicat aproximativ 2.400 de ore pentru ca iniţiativele să devină realitate şi să aibă un impact pozitiv în comunitate, potrivit Raportului de Sustenabilitate al E.ON în 2019, lansat în premieră în România, potrivit agerpres.ro.

Vezi și: Paradoxul din România care cu greu poate fi explicat: Avem mai mulți tineri decât vârstnici, dar pensionarii îi depăşesc pe salariaţi

Parteneriatul E.ON-IGSU, încheiat în 2012, a continuat şi pe parcursul anului trecut, activităţile comune fiind desfăşurate sub egida campaniei "Mai bine previi, decât să nu fii!".

În cadrul campaniei au fost distribuite sute de mii de pliante şi afişe şi au fost organizate zeci de evenimente pentru informarea consumatorilor cu privire la riscurile la care se expun dacă utilizează sisteme/aparate de încălzire cu defecţiuni, nesupravegheate sau suprasolicită instalaţiile şi aparatele electrice. Informaţiile oferite pe platforma de socializare România Sigură vin în completarea acestor acţiuni, atrăgând atenţia şi în social media asupra acestor riscuri majore.

Tot în 2019, voluntarii E.ON şi reprezentanţii IGSU au fost prezenţi în 35 de unităţi de învăţământ din zona de activitate E.ON şi au prezentat în cadrul lecţiilor despre energie regulile de utilizare în siguranţă a energiei la peste 6.000 de elevi de vârstă şcolară şi gimnazială. Eficienţa energetică a fost un alt subiect abordat, copiii fiind învăţaţi cum anume pot ei, prin acţiuni simple, să facă economie la energie, promovând astfel şi principiile şi valorile unui viitor sustenabil.

Proiectul Energie în Şcolile Copilăriei a continuat în 9 şcoli din judeţele Cluj, Timiş, Alba, Neamţ, Botoşani şi Suceava, care acum beneficiază de un sistem de iluminat modern, 5.000 de corpuri vechi de iluminat fiind înlocuite cu 12.000 de tuburi LED moderne. În urma acestei investiţii de 550.000 de euro, 5.300 de elevi şi profesori au condiţii mai bune de studiu, cu un consum redus de energie.

Citește și: Reacția Gabrielei Firea, după afirmația lui Nicușor Dan despre 'panarame': 'Sunt și voi fi mereu alături de toate femeile! Ele duc greul!'

Ediţia din decembrie 2019 a campaniei Dăruieşte Lumină a mobilizat peste 5.000 români care au direcţionat printr-un simplu click cei 200.000 kWh oferiţi de E.ON către 10 instituţii din ţară: Casa de copii "Sf. Iosif" din Odorheiu Secuiesc, Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureş, Liceul Special "Sfânta Maria" Arad, Asociaţia "Steps of Hope" Sibiu, Grădiniţa Specială Fălticeni, Centrul pentru Educaţie Incluzivă Dumbrăveni, Asociaţia de Caritate "Proiect Theodora" Cluj-Napoca, Centrul pentru Educaţie Incluzivă "Christiana" Bocşa, Congregaţia "Fiicelor Sf. Maria" Iaşi şi Centrul de Recuperare Copii Podul Lung Timişoara.

Campania Fii şi tu Moş Crăciun a adus, prin intermediul angajaţilor E.ON, bucuria sărbătorilor şi multe daruri celor peste 350 de copii din judeţele Mureş, Cluj, Iaşi, Timiş dar şi Bucureşti, care provin dintr-un mediu defavorizat.

Anul 2019 a însemnat şi susţinerea de evenimente sportive pentru o cauză foarte bine definită: 35 de colegi au alergat la Semi-Maratonul organizat la Târgu Mureş pentru reamenajarea şi dotarea salonului de terapie intensivă pentru nou-născuţii prematuri din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş. Alţi 10 colegi au alergat în cadrul evenimentului sportiv ASCOTID Trail Race, pentru a promova un stil de viaţă sănătos, dar şi pentru a susţine copiii şi tinerii care suferă de diabet.

Prin campania internă de donare de sânge au fost colectaţi aproximativ 150 de litri de sânge, echivalentul necesarului pentru două săptămâni la o secţie de chirurgie dintr-un spital.

Campionatul de fotbal pentru copii Cupa E.ON Kinder, un alt reper de promovare a sportului, a reunit peste 2.000 de copii de la aproape 50 de cluburi din ţară. Aflat sub semnul #energiepentrucampioni, turneul a fost un adevărat spectacol de fotbal, fiind oferite 18 trofee de echipă şi 6 de golgheter. Ambasadorul Campionatului, Ilie Dumitrescu, a încurajat copiii participanţi că prin perseverenţă pot deveni campioni.

Prin parteneriatul cu Fundaţia Hope and Homes for Children România E.ON a fost alături de 41 de copii şi familiile lor, un an întreg, zi de zi, înţelegându-le nevoile şi mai ales pentru a încerca să le ofere o viaţă mai bună şi o şansă în plus pentru viitorul lor. Toţi aceşti copii şi familiile lor au avut parte de consiliere, dar şi de sprijin material direct pentru acoperirea nevoilor de hrană, igienă sau de locuire pentru extinderea de case, branşări la utilităţi, amenajări interioare şi izolări termice.

Primul Raport de sustenabilitate al Grupului E.ON în România, realizat cu sprijinul Ernst & Young - una dintre cele mai mari companii de consultanţă financiară şi audit din lume - reflectă performanţa nefinanciară a tuturor companiilor E.ON din perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 şi a fost realizat din dorinţa de a creşte transparenţa faţă de toate părţile interesate şi pentru a îmbunătăţi modul de guvernare a companiei. Documentul este elaborat pe baza Standardelor Global Reporting Initiative (GRI), Opţiunea Core.

Grupul german E.ON este unul dintre liderii pieţei de energie, având în România o prezenţă consolidată de-a lungul a 15 ani. Companiile-fanion ale grupului sunt Delgaz Grid şi E.ON Energie România, acestea desfăşurând activităţi de distribuţie, respectiv de furnizare a energiei şi a soluţiilor energetice pentru circa 3,2 milioane de clienţi.