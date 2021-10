Compania E.ON Energie România a finalizat lucrările de înlocuire a sistemului de iluminat de la Şcoala Gimnazială "Gheorghe Şincai" din Floreşti, judeţul Cluj, unde învaţă peste 1.000 de elevi, potrivit unui comunicat remis vineri de societatea comercială, conform agerpres.

Astfel, sistemul de iluminat al şcolii a fost înlocuit cu unul modern, bazat pe tehnologie LED.

În total, au fost modernizate 70 de săli de clasă, laboratoare, biblioteca, săli de sport, cabinete medicale, spaţii administrative etc. de la şcoala din Floreşti, care include ciclurile preşcolar, primar şi gimnazial, lumina produsă de noul sistem fiind similară în proporţie de 98% celei naturale, susţine E.ON Energie România.Pe lângă creşterea luminozităţii din sălile de clasă, noile corpuri de iluminat montate au o durabilitate mult mai mare în timp şi aduc o reducere a consumului de energie electrică folosită pentru iluminat, fiind astfel redusă presiunea pe bugetul alocat şcolii, notează E.ON Energie România.Directorul Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai" din Floreşti, Violeta Ilea Bonda, a confirmat că modernizarea sistemului de iluminat favorizează activitatea didactică."Proiectul de modernizare a iluminatului în şcoala noastră aduce, cu siguranţă, un plus activităţii didactice, atât prin ambientul mai prietenos din spaţiile de învăţământ, cât şi din perspectiva unui consum redus de energie", a precizat directorul Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai", citată în comunicat.Lucrarea face parte din proiectul "Energie în şcolile copilăriei", prin care compania susţine eficienţa energetică în unităţile de învăţământ şi creşterea calităţii condiţiilor de studiu, proiect derulat de aproape 10 ani.E.ON a investit în acest proiect, până la începutul acestui an, peste 3,5 milioane de euro. Programul, demarat în 2012, a acoperit 65 de unităţi şcolare din 18 judeţe, cu aproximativ 41.000 de elevi şi de profesori ca beneficiari direcţi.În total au fost montate 32.500 de corpuri de iluminat noi şi 80.000 tuburi led.Unităţile şcolare incluse în acest an în proiectul "Energie în şcolile copilăriei" sunt Şcoala Gimnazială Cârjoaia, jud. Iaşi; Şcoala Primară Ţepoaia, jud. Bacău; Şcoala Gimnazială Păstrăveni, Grădiniţa Păstrăveni, Şcoala Gimnazială nr. 1 Rădeni şi Şcoala Primară nr. 2 Rădeni (arondate Şcolii Păstrăveni), jud. Neamţ; Şcoala Gimnazială "Dimitrie Gusti", jud. Suceava; Şcoala Gimnazială "Victor Jinga" Sighişoara, jud. Mureş; Şcoala Gimnazială Iernut, jud. Mureş; Şcoala Gimnazială Gheorghe Şincai Floreşti (include grădiniţa), jud. Cluj; Liceul Tehnologic Special "Gheorghe Atanasiu" Timişoara, jud. Timiş.Noile sisteme de iluminat din şcolile din judeţele Mureş şi Bacău urmează să fie puse în funcţiune până la finalul acestui an.E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este furnizor integrat de gaze naturale, electricitate şi soluţii energetice, având un portofoliu format din circa 3,4 milioane de clienţi, atât rezidenţiali, cât şi companii şi municipalităţi.Grupul E.ON este unul dintre liderii pieţei de energie, având în România o prezenţă consolidată de-a lungul a circa 16 ani. De la intrarea pe piaţa din România, E.ON a investit circa 1,8 miliarde de euro, în principal în modernizarea reţelelor. Totodată, valoarea contribuţiilor virate la bugetul de stat şi bugetele locale se ridică la 2,5 miliarde de euro.