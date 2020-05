Erau probleme la Renault încă dinainte de criza Covid-19 - Suferea de o slăbire a imaginii mărcii în Europa, spun analiștii

Constructorul auto francez Renault, care urmează să anunţe vineri un vast plan de economii, suferea de o slăbire a imaginii mărcii în Europa, precum şi dificultăţi în parteneriatul cu Nissan şi Mitsubishi încă dinainte de criza coronavirusului, subliniază analiştii intervievaţi de AFP, potrivit Agerpres.

Între 2009 şi 2019, grupul Renault a reuşit să îşi majoreze cota de piaţă în Europa cu peste un punct procentual, de la 9,2% până la 10,5%. Însă acest succes se datorează aproape în exclusivitate filialei româneşti Dacia, care şi-a dublat volumele de vânzări, în timp ce marca Renault a pierdut teren. Reprezentanţii Renault recunosc faptul că marca în formă de romb este în prezent prea apropiată de Dacia şi trebuie să urce spre segmentul superior.Problema este că ultimele modele de top ale Renault au fost răsunătoare. "Berlina Talisman nu s-a vândut decât în 6.800 de exemplare anul trecut în Franţa, este foarte slab", a constatat Flavien Neuvy, director la Observatoire Cetelem. De asemenea, cariera modelului Espace a fost scurtată de problemele de calitate şi rechemările la service care i-au afectat imaginea.

Şi mai grav este faptul că Renault a ratat tranziţia spre SUV-uri, automobile de tip 4x4 a căror piaţă a explodat. O dovadă în acest sens sunt vânzările dezamăgitoare ale modelului Renault Kadjar comparativ cu Peugeot 3008. Marca Renault a profitat mult tip de apetitul pentru monovolume, însă acest segment "care a susţinut mult timp Renault s-a stins de la sine", explică Flavien Neuvy.



Fostul şef Carlos Ghosn este cel care a lansat Renault în cursa pentru volume cât mai mari. Împreună cu aliaţii japonezi Nissan şi Mitsubishi, Renault a atins în 2017 şi 2018 poziţia de lider mondial şi viza 14 milioane de unităţi vândute în 2022 (dintre care 5,5 milioane numai pentru grupul Renault).



Însă piaţa auto s-a schimbat în 2018, în special în China. Anul trecut, Renault a vândut 3,8 milioane de vehicule, sub aşteptări. În aceste condiţii, capacităţile industriale nu sunt suficient de rentabile.



Pentru a-şi ţine uzinele în funcţiune, grupul Renault a avut tendinţa de a-şi vinde ieftin autovehiculele, ceea ce a afectat atât marjele de profit, cât şi imaginea sa.



În prezent, pe o piaţă saturată, constructorii "urmează mai ales o logică care vizează câştigarea de bani de pe urma fiecărei maşini vândute", a explicat Flavien Neuvy. Grupul PSA (Peugeot, Citroën) şi-a redus puternic costurile şi afişează o rentabilitate record în pofida unor volume mai mici de vânzări.



Renault "are mult prea multe modele diferite cu volume mult prea mici", concluzionează Ferdinand Dudenhöffer, director la Center Automotive Research (CAR), cu sediul în Germania. În 2019, grupul Renault alinia între 45 şi 50 de modele în catalogul său sub mărcile Renault, Dacia, RSM, Lada şi Alpine.



După arestarea lui Carlos Ghosn în Japonia, în luna noiembrie 2018, pentru nereguli financiare la Nissan, alianţa Renault-Nissan a cunoscut un an de criză, sinonim cu un an pierdut. La aceasta s-au adăugat şi tensiunile dintre foştii directori generali ai celor doi constructori, Thierry Bolloré şi Hiroto Saikawa, care au provocat întârzieri în luarea unor decizii.



Parteneriatul dintre Renault şi Nissan "nu este capabil să majoreze economiile de scară în pofida unor volume importante", subliniază Ferdinand Dudenhöffer. "Această alianţă este una slabă... Ea nu poate impune nimic membrilor săi, spre deosebire de marile grupuri integrate precum Volkswagen sau Toyota", a căror rentabilitate este mult mai mare chiar dacă volumele de vânzări sunt comparabile, adaugă Dudenhöffer.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault.



Renault a încheiat anul 2019 cu primele sale pierderi nete din ultimii 10 ani din cauza dificultăţilor întâmpinate de partenerul său japonez Nissan, dar şi a scăderii vânzărilor şi a marjei sale operaţionale. Pentru a reduce costurile, mai multe modele Renault, care se numără printre cele mai puţin rentabile, ar urma să fie victime ale procesului de raţionalizare, chiar dacă este vorba de modele simbolice precum Espace sau Scenic.



Constructor de automobile din 1898, Groupe Renault este prezent în 134 de ţări şi a vândut 3,8 milioane de vehicule în 2019. Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.