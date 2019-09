Eric Clapton s-a simțit 'timorat' să înregistreze alături de The Beatles, 'The White Album'

Eric Clapton a acceptat să colaboreze la emblematicul "White Album" al The Beatles, însă s-a simțit intimidat de faptul că a fost primul muzician invitat să participe la o sesiune de înregistrări a acesteia, arată Smart Radio, păstrând un loc special pieselor lor în playlist-ul zilei, anunță MEDIAFAX.

"The Beatles", supranumit "White Album", este cel de-al nouălea album de studio al trupei britanice The Beatles, lansat pe 22 noiembrie 1968. Lansat sub forma unui disc-dublu, albumul "White Album" are o copertă complet albă, lipsită de orice element de grafică sau text - cu excepţia numelui trupei -, într-un contrast evident cu spectaculoasa copertă a precedentului album de studio al formaţiei, "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Ajuns pe primul loc atât în topul britanic, cât şi în cel american, "White Album", care conţine 30 de piese, este considerat unul dintre cele mai bune materiale discografice din toate timpurile.

Membrii The Beatles nu primeau pe nimeni în timpul sesiunilor de înregistrări, însă, pe când realizau acest album, între muzicieni au fost frecvent disensiuni. Paul McCartney lucra mai mult singur, Ringo Starr s-a îndepărtat de colegi pentru a înregistra "Back in the U.S.S.R."

În tot acest timp, George Harrison a compus o piesă foarte apreciată ulterior de critici, "While My Guitar Gently Weeps", pe care, în cele din urmă, a înregistrat-o cu chitaristul solo Eric Clapton.

Însă după ce a dus multă muncă de lămurire cu acesta, care ar fi urmat să fie primul muzician invitat la o sesiune The Beatles. Clapton s-a simțit intimidat, pentru că nu voia să fie primul. George Harrison l-a descris "cu adevărat timorat" chiar și din perspectiva de a vizita doar studioul de înregistrări.

Clapton a stabilit un precedent, deoarece în anul următor, în 1969, George Harrison aproape a părăsit trupa și l-a adus pe Billy Preston să înregistreze cu colegii "Get Back".

George Harrison și Eric Clapton au rămas buni prieteni, multe decenii. Harrison a compus "Savoy Truffle" pentru Clapton și a rămas prieten cu acesta chiar și după ce chitaristul s-a căsătorit, în 1979, cu fosta lui soție, Pattie Boyd, de care divorțase cu doi ani înainte.

John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr şi George Harrison au format trupa The Beatles, în anii 1960, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.

Eric Clapton este singurul muzician inclus de trei ori în Rock and Roll Hall of Fame (ca membru al Yardbirds, al Cream, dar şi ca artist solo). Eric Clapton s-a clasat pe locul al patrulea în topul revistei Rolling Stone "100 cei mai buni chitarişti ai tuturor timpurilor". Cu hituri precum "Tears in Heaven", "Wonderful Tonight" și "Layla," Clapton a obținut până în prezent 18 premii Grammy. Chitaristul britanic a concertat şi în București, în 2010.

