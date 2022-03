Este greşeală să luăm iodură de potasiu, dacă nu avem certitudinea expunerii la iodul radioactiv

Preşedinte Societăţii Române de Endocrinologie, Cătălina Poiană, a declarat vineri că este o greşeală să se administreze iodură de potasiu în condiţiile în care nu există certitudinea expunerii la iodul radioactiv, potrivit Agerpres.

"Iodura de potasiu este un agent terapeutic pe care îl folosim ca să protejăm tiroida de expunere la iod radioactiv. De ce vrem să protejăm tiroida? Pentru că în condiţiile expunerii la iod radioactiv există riscul de dezvolta mai târziu cancer tiroidian. Ceea ce trebuie să ţinem cont este legat de două aspecte: pe de o parte noi trebuie să fim convinşi că în cazul accidentului nuclear dacă s-ar produce izotopul care se eliberează este iodul radioactiv. Iodura de potasiu protejează doar împotriva iodului radioactiv, împotriva expunerii la iod radioactiv, nu şi în cazul expunerii la alţi agenţi radioactivi. Este o greşeală să luăm iodură de potasiu în condiţiile în care nu avem certitudinea expunerii la iodul radioactiv", a declarat Cătălina Poiană, pentru AGERPRES.

Potrivit acesteia, administrarea iodurii de potasiu nu este lipsită de reacţii adverse, de contraindicaţii sau de precauţii speciale.

Medicul a afirmat că se recomandă administrarea iodurii de potasiu în primele două - opt ore de la expunerea la norul radioactiv şi se consideră că până la 24 de ore de la expunere este încă benefică administrarea iodurii de potasiu.

Ea a spus că nu toate persoanele au acelaşi risc la expunerea la iod radioactiv.

"Nu toţi suntem expuşi la acelaşi risc în condiţiile expunerii la iod radioactiv. Spre exemplu, persoanele peste 60 de ani se consideră că nici nu ar trebui să ia iodură de potasiu decât dacă sunt foarte aproape de locul unde s-a produs sau dacă doza de expunere este foarte mare atât de mare încât să distrugă tiroida, ceea ce nu se întâmplă decât acolo, strict la focar. Persoanele cele mai la risc de a dezvolta cancer de tiroidă în timp după expunerea la iod sunt sugarii, copiii, femeile gravide sau femeile care alăptează, acestea sunt primele care trebuie evacuate sau adăpostite în cazul unei asemenea situaţii grave care ar putea să se producă", a mai arătat medicul.

Cătălina Poiană a recomandat tuturor persoanelor să nu ia preventiv iodură de potasiu fără a consulta medicul.

"Ceea ce însă recomandăm tuturor persoanelor este aceea de a nu lua iodura de potasiu preventiv, fără a şti dacă există sau nu expunere la iod radioactiv şi mai ales fără a consulta medicul. (...) De asemenea, trebuie să ţinem cont şi să ne luăm nişte măsuri de precauţie, respectiv consultarea medicului atunci când un pacient are o guşă nodulară şi are şi afectare cardiacă sau atunci când există guşă nodulară cu hipertiroidism sau cu boală autoimună a tiroidei. În toate aceste situaţii medicul trebuie consultat, pentru că trebuie văzut în ce situaţie este pacientul respectiv, ce patologii asociate are şi care sunt riscurile la care este expus. Recomandarea noastră, şi aici vin în plus cu o recomandare în calitate de preşedinte al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, rog persoanele să aibă încredere în specialiştii în domeniul sănătăţii, să asculte părerea experţilor şi să nu facă asemenea lucruri. Să nu îşi auto-administreze această medicaţie fără consultarea medicului şi fără a fi sigur că este nevoie", a subliniat Poiană.

Cătălina Poiană şi-a manifestat convingerea că organele abilitate ale statului monitorizează nivelul de iradiere şi că se iau absolut toate măsurile care sunt menite să protejeze populaţia în "eventualitatea nefericită a unui posibil accident nuclear".

"Sunt convinsă că organele abilitate ale statului monitorizează nivelul de iradiere şi că se iau absolut toate măsurile care sunt menite să protejeze populaţia în eventualitatea nefericită a unui posibil accident nuclear. Din acest considerent, ca endocrinolog sfătuiesc pacienţii să nu îşi auto-administreze această medicaţie, iar ca reprezentant al medicilor rog populaţia să aibă încredere în profesioniştii din sănătate", a susţinut medicul.