Este o victorie absolut meritată, am fost cea mai bună echipă, spune antrenorul învingătoarei RB Leipzig

Antrenorul echipei RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a declarat că victoria obţinută în faţa formaţiei Atletico Madrid, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, este absolut meritată, potrivit news.ro.

"Este o victorie absolut meritată, am fost cea mai bună echipă. Ne-am apărat cu o pasiune incredibilă. După deschiderea scorului, am fost un pic pasivi, am pierdut mingile prea uşor. Golul de 2-1 a fost puţin norocos (n.r. - balon deviat de un fundaş), dar am fost cea mai bună echipă. Nu-mi amintesc ca Atletico să ne fi pus în multe situaţii periculoase. Sunt foarte mândru de băieţi, având în vedere condiţiile, am fost în sferturi pentru prima dată în istoria noastră împotriva unui adversar care nu a fost deloc uşor. Nu am observat niciun fel de nervozitate, a fost foarte important să rămânem liniştiţi, mai ales după egalarea celor de la Atlético", a declara el, potrivit AFP.

Nagelsmann se va întâlni în semifinale cu Thomas Tuchel, cu care a lucrat la Augsburg (2007-2008) şi care acum pregăteşte campioana Franţei, PSG.

Citește și: DIICOT a lucrat cu ofițerii de la Grupuri Infracționale Violente peste DORINȚA șefilor din Poliția Capitalei care în 2019 au pus interdicție polițiștilor

"Vom înfrunta PSG şi vedetele sale, nu va fi uşor. Va trebui să ne apărăm bine aşa cum am făcut astăzi, ca Upamecano. Când te găseşti în poziţia de a te apăra de jucători precum Neymar sau Mbappé, trebuie să anticipezi. Dar vom avea şi oportunităţi. (n.r. - despre reîntâlnirea cu Thomas Tuchel) Abia aştept. Când ne-am întâlnit în Bundesliga, am fost foarte încântat. Este un super-antrenor, un tip grozav, dar sper că, până la urmă, eu voi câştiga", a precizat Julian Nagelsmann, 33 de ani, conform lequipe.fr.

Echipa RB Leipzig s-a calificat, joi seară, la Lisabona, în semifinalele Ligii Campionilor, trecând în sferturile de finală de Atletico Madrid, scor 2-1. Ultimul gol al învingătorilor a fost marcat în minutul 88.

Au înscris Olmo ’51 şi Adams ’88 pentru Leipzig, respectiv Joao Felix ’71 (penalti) pentru Atletico.

În penultimul act, germanii vor juca împotriva formaţiei franceze PSG, la 18 august.