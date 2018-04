Este război total! Fostul director FBI îl desființează pe Donald Trump: Prezintă o 'ameninţare semnificativă la adresa statului de drept'

Donald Trump prezintă o ”ameninţare semnificativă la adresa statului de drept”, apreciază fostul director FBI James Comey, care sugerează că aleşii Partidului Republican se fac complici ai acţiunilor sale, relatează AFP, conform news.ro.

În opinia fostului şef al poliţiei federale, destituit pe 9 mai 2017, statul de drept ”nu este încă în pericol, pentru că este solid şi rezistent, însă are nevoie de atenţie clipă de clipă”, a declarat el într-o înregistrare, în public, a podcastului "The New Yorker Radio Hour", produsă de postul public de radio WNYC şi revista The New Yorker.

De o săptămână, James Comey îşi promovează cartea "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership", lansată marţi, aflată în topulvânzărilor pe site-ul Amazon.

Fostul avocat şi procuror federal, în vârstă de 57 de ani, îl prezintă în carte pe Donald Trump ca pe un personaj necinstit şi egocentric, comparându-i metodele cu cele ale unui cap mafiot.

În opinia sa, aleşii republicani din Congres se fac, în prezent, complici, ai acţiunilor preşedintelui Statelor Unite.

”Aceşti oameni trebuie să-şi pună o întrebare”, a răspuns el unei întrebări despre preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor Paul Ryan şi omologul său la Senat Mitch McConnell.

”Şi nu doar aceşti conducători: «ce le voi spune nepoţilor mei?»”.

”Înţeleg că au priorităţi politice, dar într-o zi nepoţii voştri vor învăţa despre asta la şcoală şi se vor întreba «aţi fost acolo. Ce-aţi făcut?»”.

Pentru o ”reformă fiscală” sau un ”magistrat la Curtea Supremă”, au compromis ”ceea ne face să fim ceea ce suntem. Suntem doar o colecţie de idei, de valori, de aspiraţii”.